Regresa el Travel Sale, la opción para comprar tu viaje en línea y con descuentos 

Organizar un viaje especial requiere de algo de tiempo para conocer las opciones y escoger la mejor. Para facilitar ese proceso surgen iniciativas como Travel Sale que además de reunir en un solo lugar a cientos de agencias de viajes y proveedores de servicios, es una oportunidad para aprovechar ofertas únicas.

La edición de esta temporada será del 27 de marzo al 2 de abril a través del sitio web travelsale.com.ar, donde se pueden encontrar múltiples destinos y descuentos que van de 10% hasta el 40%, ofrecidos por distintas agencias de viajes.

“Como todas las ediciones tenemos dos grandes objetivos: orientado a las agencias para ayudarlas a que vendan online; y por otro lado, acercar a los clientes ofertas para viajar por Argentina y el mundo, con descuentos, oportunidades para verano, invierno o temporada baja”, dijo Martín Romano, vocero de Travel Sale.

En esta edición “la novedad es que el Previaje se va a poder acoplar”, detalló Romano, quien aseguró que aunque falta por anunciar la fecha exacta, se espera que el programa estatal de estímulo al turismo interno esté disponible para comprar en marzo y viajar en mayo y junio.

El vocero señaló que no necesariamente hay que esperar hasta el 27 de marzo para conocer las ofertas de Travel Sale, ya que desde ya se puede ingresar en la página y dejar los datos de correo para recibir las informaciones.

“El promedio de los descuentos habitualmente es de 23%. Algunas ofrecen 10% y otras 40%, depende de la fecha, el destino y la propuesta de cada agencia”, enfatizó Romano.

El foco está puesto en el turismo nacional, pero también hay opciones para viajes internacionales, dependiendo de la especialidad de cada agencia.

El turismo nacional está teniendo más peso, estas acciones como Previaje también ayudaron a que la gente conozca distintos destinos y viaje por el país”, dijo y señaló que en la edición anterior Bariloche fue el destino más destacado, seguido de Mendoza, San Juan.

“Después están los tradicionales Iguazú, Calafate, Ushuaia, los destinos que normalmente elige la gente, y también empiezan a surgir algunos alternativos que no son tan conocidos que se van desarrollando”, afirmó.

Para Romano es “importante acudir a la agencia de viajes de confianza, que esté habilitada, porque allí al viajero lo van a asesorar y eso hace que la experiencia sea mejor. No digo que uno no pueda organizarse a su manera un viaje con las herramientas que hay en internet, pero en la agencia de viajes tiene la atención de un profesional. Uno no está de vacaciones todo el año, así que no es bueno tener una mala experiencia, por eso siempre recomiendo que a través de una agencia de viaje puedan solo ocuparse de disfrutar”.