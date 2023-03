Básquet: se completa la fecha de Primera con cinco partidos

El básquet de Primera masculino vuelve este jueves a tener actividad con cinco partidos a disputarse a partir de las 21 horas por la recta final del campeonato.

Se enfrentarán Olimpo vs. Sportivo Bahiense, Estrella vs. San Lorenzo, Napostá vs. Bahiense del Norte, Estudiantes vs. Pueyrredón, y Bahía Basket vs. Alem.

Quedan sólo seis fechas para el cierre de la fase regular del Torneo y los equipos comienzan a definir qué tan “afilados” están para la competencia en la fase más importante del año.

Napostá lidera el campeonato con 29 puntos, seguido por el recientemente ascendido San Lorenzo del Sud, con 28. Mientras que el tercer puesto lo tiene Estudiantes con 27.

Los primeros ocho del torneo de Primera pasarán a la etapa de playoffs y todos los encuentros de la instancia de postemporada serán al mejor de cinco partidos, con ventaja de campo para el de mejor clasificación.

Fuente: La Brújula 24/ABB