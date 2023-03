Kicillof confirmó que irá por su reelección este año

En una sesión que se pospuso por el corte de luz que afectó a 20 millones de usuarios la semana pasada, esta mañana el gobernador Axel Kicillof abrió el nuevo periodo de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires en el último año de su gestión y habló de un balance de ciclo. Con fuertes críticas a la gestión de María Eugenia Vidal y a la Corte Suprema de Justicia por el fallo que benefició a la Ciudad por la coparticipación -al que calificó de “bochornoso”-, el gobernador ratificó que irá por la reelección este año y también dijo que la vicepresidenta Cristina Kirchner está “proscripta”.

“Hoy es mi última apertura de sesiones. O, en todo caso, la última de esta primera etapa. Será el tiempo, pero sobre todo el pueblo de nuestra provincia, quien lo disponga”, sostuvo Kicillof. En otro tramo de su alocución expresó: “Estamos en un año electoral y la sociedad va a tener que decidir qué camino sigue. Para nosotros gobernar consiste en defender los derechos. El Estado, un gobierno, no están para defender privilegios. Para nosotros el dilema de este año será entre la derecha y los derechos. El peronismo siempre defendió el derecho a un futuro para todos. Nos proponemos escribir un nuevo capítulo de esa larga historia transformadora”.

Con presencia nacional, estuvieron en La Plata para escucharlo la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; y la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis. “En el último año de esta primera etapa de Axel Kicillof tenemos confianza que la Provincia siga el sendero de la conducción del gobernador y del Frente de Todos”, dijo Tolosa Paz al llegar a la ciudad capital. Así, la ladera del presidente Alberto Fernández, que sonó como posible candidata, también sugirió esta voluntad de apoyar al mandatario provincial en la búsqueda de ir por un nuevo período de cuatro años.

Acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac, Kicillof fue recibido por la vicegobernadora Verónica Magario y por el titular de Diputados Federico Otermín. En uno de los palcos se lo vio al dirigente sindical Hugo Moyano y al himno lo cantó Nahuel Pennisi, ubicado en el comienzo de la escalera tapizada con una alfombra roja en el exterior del Palacio Legislativo.

Moyano, presente en un palcoEva Cabrera / Télam

“Se suele decir que en la Provincia faltan escuelas, asfalto, autopistas, trenes. Lo que sin dudas falta es buena parte los recursos que produce y aporta al sistema de coparticipación”: esa fue la primera referencia que hizo Kicillof al conflicto con la Ciudad.

En uno de los tramos más encendidos de un discurso que leyó, el gobernador pidió que no se compare territorio capitalino con bonaerense. “Resulta escandaloso el fallo de la Corte [por la coparticipación]. Legaliza injusticias, bloquea el desarrollo. No es que le están sacando recursos a la Ciudad, el gobierno anterior se los incrementó por decreto de 1,4 a 3,5 sin ningún motivo. Este gobierno volvió a 1,4. A nosotros nadie nos paga la seguridad. La Corte, sin justificación y por fuera de las atribuciones, lo incrementó a 2,95″, se quejó Kicillof en esta sesión de la que también participó la titular del máximo tribunal de la Provincia, Hilda Kogan.

“Pareciera que algunos intentan ratificar una visión antifederal, unitaria, dirigiendo más recursos a la Ciudad más rica, apropiándoselos a las demás provincias. Y nosotros no lo vamos a permitir”, expresó Kicillof, que pidió: “Que nos devuelvan los recursos que nos quitaron”. Para eso, les propuso a todos los bloques legislativos trabajar para “recuperar” estos fondos y también incentivó a crear una comisión destinada al reclamo permanente. Dijo también que este debe ser un eje central de la campaña electoral, para defender el federalismo y los intereses de la Provincia.

“Si esos recursos se los dan a cualquiera de nuestros intendentes, la diferencia sería sustancial”, contrastó entre los jefes comunales del conurbano y del interior, y el alcalde de la Capital, Horacio Rodríguez Larreta.

Hubo fuerte presencia del kirchnerismo; en la foto, la senadora nacional Juliana Di Tullio y el ministro Andrés Larroque, también secretario general de La CámporaEva Cabrera / Télam

Con la oposición los cruces comenzaron cuando el referente del Frente de Todos se refirió al IOMA, la obra social bonaerense, y siguieron cuando abordó la cuestión educativa. “No hagamos un show”, pidió Kicillof, mientras se escuchaban gritos desde la bancada de Juntos por el Cambio. “Los que piden más educación y escuelas se quejan cuando aumentan las escuelas y los trabajadores de la educación, pareciera que [para ellos] los ladrillos son los que enseñan, lo mismo con la salud”, los chicaneó el gobernador, quien antes ponderó que las clases comenzaron el 1 de marzo en la Provincia y negó que esto obedezca a “vínculos de amistad, personales o políticos” con los gremios docentes.

En lo educativo, el mandatario -que tomó unos sorbos de mate en algunos momentos- confirmó que discutirá el régimen de repitencia, algo que ya generó fricciones con los opositores, y a ellos les pidió que “no utilicen chicanas” electorales.

Palabras para Cristina

En una de las columnas de la Legislatura había un cartel que rezaba por su reelección en 2023, pero también por la de Cristina Kirchner. El gobernador se refirió a la vicepresidenta. Mencionó el intento de magnicidio contra ella como un “hecho de gravedad inédita” y dijo que quienes no condenaron ese atentado cometieron “irrespetuosas e imperdonables excepciones”.

“Nos tiene que doler no solo a quienes queremos a Cristina, sino a quienes queremos a la democracia”, sostuvo Kicillof, que siguió: “Es imprescindible para la convivencia y la democracia que la Justicia investigue y condene a los culpables directos y a quienes lo financiaron”.

Manifestó, también, que a esto se le sumó una “situación de proscripción” sobre la vicepresidenta, por su condena en primera instancia en la causa Vialidad, a la que entendió como un nuevo episodio de “persecución” al peronismo. “El hecho que la mayor dirigente sea perseguida y proscripta entraña un deterioro de la calidad democrática preocupante e inadmisible”, refirió el alfil kirchnerista en un guiño hacia la antes mandataria.

Así se diferenció del Presidente, que en la apertura de sesiones en el Congreso nacional omitió referirse a la proscripción, algo que esperaban en la terminal K del Gobierno, aunque sí habló de persecución. A Fernández le agradeció cuando comenzó a hablar por el “compromiso” con la Provincia y por haberlo acompañado en su reclamo por la coparticipación.

En un repaso por estos más de tres años que estuvo frente al Ejecutivo bonaerense y en una proyección hacia adelante, el gobernador hizo guiños a los intendentes y a los miembros de su Gabinete. “Venimos para cumplir no con las formalidades, sino con un material pensado para dar cuenta de lo que venimos haciendo. Para rendir cuentas frente a ustedes y el pueblo de la Provincia. No estamos pensando en las redes, estamos pensando en nuestro pueblo. Nos presentamos para exponer las ideas, las prioridades y las convicciones. No lo hacemos esperando que estemos de acuerdo, sino que las polémicas y desacuerdos puedan darse con argumentos y datos, y de manera apasionada. No hay que confundir la pasión que tenemos con enojo; es pasión”, marcó en cuanto a esta puesta.

Tal como señala La Nación, hubo también una mención a la selección argentina, por la consagración en el Mundial de Qatar. ”Felizmente no estamos condenados a odiarnos. El año pasado tuvimos un gran ejemplo. Lo dio el pueblo con el festejo de la tercera Copa del Mundo. 12 de los jugadores son bonaerenses”, comentó Kicillof.