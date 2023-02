“El preservativo es un tema de salud pública, porque hay una disminución en el uso”

El contagio de enfermedades de transmisión sexual como la sífilis no para de crecer en la ciudad, una consecuencia de la disminución del uso del preservativo, especialmente entre la población más joven, lo que es un tema de salud pública, comentó el sub secretario de Salud municipal, Ezequiel Jouglard, en el marco de celebrarse este lunes el Día Internacional del Preservativo.

“Venimos en ascenso sostenido año a año, por ejemplo, con la sífilis sigue habiendo y aumentando con la baja tasa de uso de preservativo. Es un tema de salud pública, porque claramente hay una disminución en el uso”, dijo el funcionario en el pase entre los programas Pasá la voz y Nunca es tarde, que se transmiten por La Brújula 24.

Jouglard explicó que “hoy en cualquier centro de salud podés ir y te los pueden entregar de forma gratuita (los preservativos), pasa por una cuestión cultural del uso del mismo, aquellas cuestiones de la educación sexual que tienen que ver con el autocuidado, cuándo usarlo, en qué momento tengo que exigirlo”.

Agregó que el tema de tener preservativos disponibles es una cara de la moneda, mientras que otra es la consejería. Además, aseguró que tal vez haya que trabajar también en que existan dispensadores para que sean más accesibles y no solo dentro de los consultorios.

“No solo lo que tiene que ver con educación sexual, no tiene que ver solo con la cuestión genital, sino con aquellas cuestiones que tienen que ver con el respeto, la no discriminación. Hablamos del preservativo para personas que tienen pene, pero no tenemos preservativo de vulva, porque no están autorizados por la Anmat”, dijo.