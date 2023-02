Aston Martin presentó su auto: Alonso se ilusiona con volver a pelear

Cuando hablamos de Fórmula 1 rápidamente se nos vienen a la cabeza grandes leyendas como Ayrton Senna, Michael Schumacher, Juan Manuel Fangio, Niki Lauda, entre otros, y Fernando Alonso, bicampeón del mundo con Renault, es un piloto que dejó su huella para siempre en este deporte. Hoy, a sus 41 años, es el más longevo en la categoría y buscará en su primera temporada con Aston Martin volver a los primeros puestos.

Este lunes se presentó en Silverstone el AMR23, el nuevo coche verde con el que correrá el asturiano (y su compañero Lance Stroll) esta temporada. La ilusión crece, y no sólo para Alonso, sino que para toda España, en donde la Fórmula 1 corre por detrás del fútbol y el tenis como el deporte con más repercusión. Luego de que fracasara “El Plan” con Alpine, comienza “La Misión” con Aston Martin.

A pesar de que haya mucha esperanza, la realidad es que la competencia es durísima con escuderías de la talla de Mercedes, Red Bull y Ferrari. La marca de las flechas plateadas tardó cinco años en ganar su primer Mundial tras la compra de lo que fue Brawn GP, mientras que la del energizante también se tomó el mismo tiempo hasta que lo consiguió (2010) tras comprar Jaguar en 2005.

Si bien Aston Martin lleva pocos años desde su regreso a la Fórmula 1, se está construyendo un proyecto muy ambicioso de la mano de Lawrence Stroll, el director del equipo y principal artífice del crecimiento de la escudería, que se mostró muy confiado para este 2023: “Creo que tenemos la mayoría de los ingredientes para ser campeones, ahora nos falta tan sólo un poco de tiempo”.

