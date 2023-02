Se adelanta la campaña

Todos por la Y

El viernes el intendente Héctor Gay, escoltado por Pablo Romera, mantuvo una reunión junto a casi todos sus colegas del PRO de la Provincia de Buenos Aires, y a otros dirigentes que conforman la mesa provincial del partido.

El encuentro fue en Sierras Bayas, muy cerca de Olavarría, y tuvo como anfitrión al alcalde local Ezequiel Galli. Los precandidatos a gobernador estuvieron todos: Diego Santilli, Cristian Ritondo, Javier Iguacel y Néstor Grindetti.

Allí la mayoría de los jefes comunales dieron su punto de vista de cara al escenario electoral que se avecina: la mayoría coincidió en que no deberían poner en riesgo sus distritos por la interna amarilla. Y volvió a hablarse de la famosa “Y” a la hora de conformar las listas.

Traducido al castellano quiere decir que los candidatos locales puedan ir colgados de todas las formulas que se presenten a nivel provincial y/o nacional.

Por ejemplo, en Bahía le permitiría a Nidia Moirano -si es que finalmente es la candidata- aparecer en las boletas de todas las formulas que compitan en la PASO bonaerense. Esto es acompañar a Santilli, Ritondo y todos los que presenten. La idea es sumar por todas las vertientes que bajan y así asegurarse “copar la parada” en el cuarto oscuro. La estrategia va en paralelo a la intención de que a nivel municipal haya un solo candidato del PRO.

Aun falta correr mucha agua bajo el puente y todo puede pasar.



Cumple y política

La empresaria bahiense Alejandra Beligoy festejó su cumpleaños en un bodegón del Sauce en Monte Hermoso. La máxima referente del massismo a nivel seccional encabezó una mesa a la que asistieron el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren; Carlos “Coki” Battista, Subsecretario de Política y Seguridad Vial de la Provincia; Laura “Lali” García, directora de Loterías y Casinos, entre otros.

Además dijeron presente el empresario de medios Gustavo Elías y el multifacético Enrique Iommi, a quien se lo vio feliz con pareja y cabellera nueva, analizando una propuesta política en Capital Federal.

Además de brindar con tintos de Catena Zapata, los invitados disfrutaron de un cierre con las canciones de la talentosa Nora Roca. Al otro día, el mismo grupo, siguió departiendo en sector exclusivo del Complejo Americano, donde Elías juega de local.

Ya nadie duda en el massismo que Beligoy será una de las principales candidatas en el espacio peronista bahiense.



La rosca de Morales

El viernes visitó la ciudad Gerardo Morales. Guiado de comienzo a fin por el secretario del Senado Juan Pedro Tunessi, el gobernador de Jujuy mantuvo reuniones institucionales y políticas.

Temprano, además de las entrevistas, quiso conocer el puerto y salir a navegar. Allí fue

recibido por Alberto Carnevalli, subgerente del Consorcio. Para muchos era una obviedad que Federico Susbielles no iba a aparecer ni de casualidad.

“Viene en clave electoral, mirá si va a andar sacándose fotos con Morales”, reflexionó un cercano al exbasquetbolista. Además hay que recordar que el radical es uno de los más odiados por el kirchnerismo por la condena a Milagro Sala. En cambio, un visitante opinó que “es un papelón que no lo reciban como corresponde, esto es institucional. No es proselitista. No saben separar una cosa de la otra”.

Luego Morales conversó animadamente en el lobby del Hotel Land con Jaime Linares. Ambos compartieron bancada en el Senado nacional. No sabemos si Tunessi (eterno enemigo íntimo del exintendente) no quiso o no lo dejaron aparecer en esa foto.

Más tarde en el comité se acercaron referentes de varios espacios. Los Cabirón, la línea del Grupo Hospital y otras. No quisieron saber nada dirigentes como “Cuchito” Salaberry que se referencia con Facundo Manes y acusa al jujeño de haber tranzado con el PRO.

Así las cosas, Morales y Tunessi cerraron la noche en el quincho de Palihue del empresario” El Turco” Elías. Llegaron acompañados por el reconocido economista Jorge Pazzi y otros colaboradores. Allí, según pudo saber esta sección, esperaban otros actores de la ciudad como por ejemplo Jorge “Corcho” Bonacorsi, que recordó atractivas anécdotas.

En la parada en el quincho de Palihue, que estaba por fuera de la agenda partidaria, se conversó sobre la importancia de buscar una agenda de industriales y comerciantes para el desarrollo que lleva adelante Jujuy en relación a la explotación del litio, energías renovables y minería en general.

Al otro día, y antes de emprender recorrida por Monte Hermoso, Morales pasó por Alsina 65 y visitó al intendente Héctor Gay y la senadora Nidia Moirano.



Falsificador de carnets

En las últimas horas, el secretario de Gestión Urbana, Tomás Marisco, denunció penalmente a un falsificador de licencias de conducir. Según se explica en el escrito que envió a la Justicia, el pasado 1 de febrero se acercó a las oficinas de tránsito en el Paseo del Sol un sujeto que quería tramitar el legajo para poder manejar un transporte de personas.

Fue en esas circunstancias cuando el funcionario Mauro Plaide descubrió que la licencia que presentó era “notoriamente falsa”. Es decir, un mamarracho. Desde ya que se la retuvo y abrió un acta al respecto. Pero el sujeto en cuestión admitió que se la había comprado de forma ilegal a un hombre del que aún tenía el número de celular. Con ese dato, los funcionarios municipales buscaron en la base de datos de las oficinas de Tránsito, en donde surgió un nombre y una dirección.

Todos estos datos fueron agregados a la denuncia formal. “No sabemos si efectivamente esta persona es la que falsifica y vende, aunque creemos que sí porque estuvo involucrada en otros delitos.

Igualmente, será la fiscalía la que investigue y confirme quién vendía los carnets truchos”, aseguraron a Indiscreta.



Dolor por la muerte de un dirigente

La política bahiense, y particularmente el radicalismo, están de luto. Un profundo dolor generó la noticia del fallecimiento de Raúl Martín, ocurrido el pasado sábado. El exdelegado de Cerri y expresidente del comité radical estaba internado desde hace varios días.

Quienes más lo conocieron sabían que hace un tiempo le habían detectado un tumor cerebral, pero los menos allegados se sorprendieron con su repentino deceso. Sucede que en un principio se creía que Martín había sufrido un ACV, pero luego se confirmó el verdadero diagnóstico.

La situación era en extremo delicada. Su deterioro fue acelerado y constante. Y sus seres queridos y allegados están desconsolados.

Por redes sociales, dirigentes locales le dieron su pésame a la familia y lo recordaron con mucho cariño. Pablo Daguerre, actual presidente del radicalismo bahiense, escribió en su Twitter: “Lamento el fallecimiento de Raúl Martin, gran radical, solidario y afectuoso. Pero por sobre todas las cosas, un gran tipo. El Radicalismo de Bahía Blanca pierde un hombre de bien, un militante comprometido. Ocupado y preocupado por su querido Cerri. Descansa en paz Raúl”.



Autódromo

Walter Pastor decidió alejarse de la administración del Autódromo de Bahía Blanca. Según pudo saber esta indiscreta sección, adujo cansancio. Volverá a dedicar más tiempo a sus empresas, luego del paso por la pista de Aldea Romana.

En los próximos días se definirá quién será su reemplazante. Y los tiempos corren porque la idea es darle continuidad al proyecto, se avecina un evento que contará con homenajes a pilotos históricos y el posible desembarco del Turismo Nacional, una negociación que aún está abierta.

Para ocupar el lugar de Pastor suena con fuerza otro dirigente, que en los últimos tiempos quedó envuelto en una controversia en otra institución de similares características. Es un peso pesado que tiene banca de la Federación, CDA y la Asociación Argentina de Volantes, aseguran.