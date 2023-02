Fórmula 1: Williams presentó su nuevo auto y a Franco Colapinto

El equipo Williams Racing dio a conocer el FW45, monoplaza con el que competirán Alexander Albon y Logan Sargeant en la temporada 2023 de Fórmula 1.

En un lanzamiento que se hizo de manera virtual, se presentó la nueva unidad que presenta novedades en el aspecto visual con respecto al modelo del 2022. El auto tiene el predominio del color azul y una de las claves es la incorporación de Gulf, como sponsor tras su salida de McLaren.

Here's how @WilliamsRacing's fresh new livery compares to their 2022 car! 🔎#F1 pic.twitter.com/HTNzaFZ6bo