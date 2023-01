Lapegüe, uno de los pases del año y la guerra de “angelitas”

Laura Ubfal habló esta mañana en el programa “Vive cada día”, que se emite a diario por La Brújula 24, respecto de los temas más importantes del mundo del espectáculo.

Negociaciones contra reloj: Sergio Lapegüe a América

El pase sería para conducir un late night show con entrevista, banda en vivo y humor. Sergio Lapegüe fue convocado por América para uno de los que serían los pases del año según adelantó en este lunes Marina Calabró.

La idea de José Núñez, Coordinador de Contenidos Artísticos de América, es armar un programa al estilo de “Los Mammones”, y la oferta abarcaría también un programa en A24 y un ciclo radial en La Red con muy buena propuesta económica.

Lapegüe estaría analizando el posible pase porque el conductor hace un programa muy exitoso en las primeras mañanas de TN y un ciclo radial en el grupo, pero el tema de sumar la música y un cartel en el horario nocturno de la tv abierta lo tiene entusiasmado.

La periodista de Radio Mitre comentó que Artear pensaría en retener a Lapegüe ofreciéndole hasta la conducción de “Telenoche”, pero prefieren que se quede en las mañanas de la señal de noticias, aunque habrá que ver qué le sugieren para que desestime el pase a América.

Mientras tanto, Sergio disfrutó vacaciones en Dominicana, siempre con su adorada mujer, familia y amigos y el futuro laboral, está por definirse en días.

Taboada, guerra entre “angelitas” y el nuevo panel

Como en cualquier programa de televisión donde conviven panelistas puede haber cruces de opinión y enfrentamientos personales y el de Andrea Taboada y Fernanda Iglesias en “LAM” no daba para más.

Se dieron varios episodios a fin de año cuando Andrea primero sorprendió a Fernanda al aire preguntándole si “vas a venir a pegarme otra vez” tras un cruce verbal haciendo alusión a una pelea que habían tenido hace años. En ese momento Iglesias renunció.

Entonces la producción de Mandarina le pidió a Taboada que cese con sus “indirectas” al aire, que no la cruce más, teniendo en cuenta que a fines de enero Fernanda se va a vivir a España y a los diez días se repitieron los episodios y se la suspendió dos días y finalmente Andrea decidió tomarse vacaciones hasta que Iglesias no forme parte del panel del programa.

Esa es la verdad de la ausencia de Andrea Taboada en “LAM” durante estas semanas y hasta fin de mes.

LAS ANGELITAS DE FEBRERO

El mes que viene Angel de Brito tendrá un panel renovado con algunas “angelitas” históricas y nuevas figuras, previsto ya para todo el 2023.

El 1 de febrero ya integrará el staff Marcela Feudale, en lugar de Pía Shaw (silla cubierta en enero por Viviana Colmenero); el 6 volverá de sus vacaciones Yanina Latorre y seguirán Nazarena Vélez, Marixa Balli, Andrea Taboada y Estefi Berardi.

El programa seguirá todo el año y se espera que a las 22 se sume “Intratables” y a las 23, si todo cierra, el nuevo late night show conducido por Sergio Lapegüe, en uno de los pases del año de la tv argentina.

Confirmada la nueva dupla de “Telenoche”

Nelson Castro y Dominique Metzger quedan al frente del histórico ciclo de eltrece, una vez terminados los reemplazos por vacaciones de enero.

Nelson Castro fue hasta el año pasado columnista habitual del noticiero y tuvo amplia participación en coberturas internacionales que coparon la pantalla, mientras que Dominique, que conduce actualmente “Nuestra Tarde” en TN, supo iniciar su carrera televisiva como cronista en el mismo Telenoche hace ya 13 años.

Nelson y Dominique reemplazan a la pareja compuesta por Diego Leuco y Luciana Geuna y es la modificación más notoria para un producto que anticipa más novedades con el correr del año.

En diciembre último Diego había comunicado a las autoridades del canal su intención de dedicarse de lleno en 2023 a sus proyectos de producción en sitios de streaming lo que dificultaría su continuidad de como conductor del noticiero. A partir de entonces se decidió, en acuerdo con Luciana Geuna, abrir un nuevo ciclo.

Así como Diego concentrará su trabajo en las plataformas de streaming y radio, Luciana encabezará el armado editorial de un nuevo proyecto multiplataforma de la dirección de noticias de Artear y seguirá en “Verdad/Consecuencia” el programa político que lidera junto a Maru Duffard los jueves a las 22 por TN.

Tanto Nelson Castro con “El Corresponsal” (sábados a las 21), como Dominique con “Nuestra Tarde” (lunes a viernes a las 13), mantendrán también sus participaciones habituales en TN.

