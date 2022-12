Scioli confirmó que Lula visitará Argentina antes de su asunción

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, adelantó que el flamante presidente del país vecino, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene fuertes intenciones de visitar la Argentina en el mes de diciembre.

La charla se dio en el marco de una reunión que se efectuó entre el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y los 33 equipos de transición del presidente electo de 76 años, en el Centro Cultural Banco de Brasil en Brasilia, según posteó en su cuenta personal de Twitter. Scioli detalló que le confirmó su presencia en una charla personal, aunque no estableció la fecha.

El flamante presidente brasileño arribó a la reunión sin avisar su presencia y fue ese momento en el que Scioli le confirmó que el mandatario argentino, Alberto Fernández, estará el día de su asunción a partir del 1 de enero de 2023. Vale destacar que Lula Da Silva se impuso en las elecciones, tras haber vencido en el balotaje a Jair Bolsonaro al obtener el 50,9 por ciento de los votos superando el 49,1 que cosechó el presidente saliente.

Respecto a la fecha de visita, no hay un día confirmado ya que Lula estará en los Estados Unidos con Joe Biden, según detalló días antes el ex ministro de Educación brasileño en la gestión de da Silva, Fernando Haddad. “El presidente debe reunirse con el presidente Biden en Estados Unidos incluso antes de la toma de posesión”, había manifestado ante la prensa el ex funcionario.

