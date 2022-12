El pigüense Alaux se desvinculó de su equipo y no corre la última del TC

Sergio Alaux (Chevrolet) anunció su desvinculación del Savino Sport en el Turismo Carretera. A su vez, el piloto de Pigüé confirmó que no estará presente en la última fecha que la “máxima” disputará en San Juan el 10 y 11 de diciembre.

“La verdad es que no fue un buen año. Y como ya tenía pensado no correr en San Juan, le avisé a Savino que no seguía el año que viene. Puntualmente no tengo nada de nada, hay alguna posibilidad chiquita con algún equipo, pero nada más que eso. Mi idea es seguir en el TC, pero lo quiero hacer bien. No me quedan muchos años en la categoría, así que quiero encararlo con un buen presupuesto que me permita ser competitivo”, dijo Alaux.

De este modo, Alaux cerró su etapa en la estructura de Mataderos, a la que se incorporó a partir de la 8ª fecha del torneo 2021 en El Villicum. En este lapso, consiguió un 8º puesto en el Desafío de las Estrellas que se disputó en el trazado sanjuanino en agosto pasado.

Por su parte, la estructura que dirige José Savino irá al Gran Premio Coronación con el Ford de Alan Ruggiero. Para la temporada 2023, el expiloto de la “máxima” afirmó que pretenden contar con 2 autos: uno para el Turismo Carretera y otro para el TC Pista.

Fuente: LB24 / Solo TC.