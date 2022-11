Scaloni, antes de la lista final para el Mundial: “Hay que pensar bien”

Lionel Scaloni atraviesa horas decisivas en la Selección Argentina. Es que el próximo lunes 14, como máximo, debe presentar ante la FIFA la lista definitiva de jugadores que representarán a la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Y si bien algunos imponderables, como la dolorosa baja por lesión de Giovani Lo Celso, seguramente complicaron sus planes, el conductor albiceleste parece decidido a no apartarse del camino de la templanza, en épocas de resoluciones difíciles. “Tenemos que pensar bien”, subrayó.

“Soy de la idea de que venga el que esté apto para jugar. Al cien por ciento va a haber muy pocos o casi ninguno, pero sí en su máxima expresión futbolística”, sentenció el entrenador argentino.

En una entrevista que brindó en TNT Sports, agregó: “Tenemos claro que necesitamos jugadores que estén bien, que si tienen que salir a jugar el 22 (en el debut frente a Arabia Saudita), estén. Eso intentaremos hacer cuando demos la lista”.

“Pensamos en el partido más importante que tenemos, que es el 22 y queremos que estén todos disponibles. Después puede haber algún matiz, que nosotros queramos arriesgar o no. Pensamos en el primer partido, no más allá”, aclaró Scaloni, prácticamente abriéndole la puerta de par en par a Paulo Dybala, delantero que dejará atrás con lo justo una lesión muscular sufrida en Roma.

Lionel Scaloni llegó a Qatar el lunes por la noche.

En ese sentido, el entrenador santafesino, campeón con Argentina de la última Copa América 2021 en el Maracaná ante Brasil, admitió: “Es un momento de dificultad donde tenemos que pensar bien, siempre en el bien del grupo y el equipo”.

En ese escenario, el exintegrante del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018 aceptó que manejó la posibilidad de pedir a los clubes que los jugadores que no están en óptimas condiciones físicas, sean liberados de disputar sus correspondientes partidos antes de sumarse al representativo nacional.

En ese grupo, naturalmente, está Lionel Messi, quien descansó en el partido de PSG ante Lorient, por la Ligue 1 francesa, debido a una inflamación en el tendón de Aquiles, y quien volverá a entrenar este jueves para saber si puede o no enfrentar a Auxerre en su último compromiso con el elenco parisino.

“Es difícil (tener a algunos jugadores antes) porque los clubes se juegan muchas cosas. Haremos fuerza para que quien no esté en plenas condiciones no dispute el partido en su club. Pero al que está cerca del cien por cien no privarlo de jugar porque para nosotros es mejor”, expresó el pujatense, quien el lunes por la noche realizó el desembarco definitivo en Qatar junto a su grupo de trabajo, algunos dirigentes y el primer convocado confirmado, el arquero Franco Armani.

Luego, dio la sensación de que intentó poner un manto de tranquilidad sobre la situación del capitán argentino: “Habrá algunos que por precaución no jueguen los últimos partidos, pero sabemos que están bien y es una decisión pensando en lo que viene, y otros que deberán darnos las herramientas para saber si responden adentro de la cancha”.

Argentina debutará en Qatar 2022 el martes 22 de este mes frente a Arabia Saudita, a las 7 de nuestro país. Cuatro días más tarde chocará con México, desde las 16, y en ese mismo horario, pero el miércoles 30, completará el Grupo C frente a Polonia.

Scaloni: “Llevarte bien con el de al lado, te da un plus”

El entrenador argentino puso especial énfasis en la conexión del grupo. “Lo más importante es que ellos disfruten cuando van a salir a jugar con esta camiseta. Es inútil pensar que no habías ganado un título, que estaban todos esperando que ganes y eso genera una ansiedad que no te hace rendir al máximo”, aseguró.

“Hicimos mucho hincapié en que el anterior grupo era un éxito y hacerles entender que eso es muy difícil y que deben intentar dar lo máximo porque no pasa nada si pierden, la vida sigue y no hay ningún problema. No podés salir a la cancha pensando que si perdés está todo mal. Fue un trabajo importante y todos los entendieron”, indicó.

Lionel Messi pretende que los jugadores “disfruten” cuando se ponen la camiseta argentina. Foto Juano Tesone

Luego, hizo referencia a la experiencia que tiene tanto él como el resto de los integrantes del cuerpo técnico con la camiseta albiceleste: “Nosotros que fuimos jugadores de la selección nos acordamos de los momentos que pasamos, los asados, las mesas, las charlas, los partidos de truco. Son momentos que no te olvidás nunca más”.

“Creo que ellos recibieron el mensaje, la pasan bien, quieren estar juntos y al final, estoy convencido de que si te llevás bien con el que tenés al lado te da un plus”, remarcó.

El posible último Mundial de Lionel Messi

Tal como señala Clarín, Scaloni se refirió también a la posibilidad de que Qatar 2022 sea el último Mundial de Lionel Messi. “Puede ser el último, ojalá que no. Él es feliz adentro de una cancha y hace feliz a mucha gente, no sólo a los argentinos”, manifestó.

“Y si lo cuidamos y lo llevamos como lo tenemos que llevar, posiblemente pueda haber más partidos de él porque el mundo del fútbol lo pide. Está en nosotros cuidarlo, que podamos seguir disfrutándolo y que se sienta cómodo dentro de una cancha de fútbol”, completó.