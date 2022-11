Condenan a un hombre por pegarle un tiro en la cara a su esposa

Rubén Esteban Suárez, quien llegó a juicio oral acusado de dispararle en el rostro a su ex pareja, fue declarado culpable por un jurado popular de tentativa de homicidio agravado.

En el veredicto se hicieron pesar las circunstancias de ser cometido el hecho por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género, por el vínculo y por el uso de arma de fuego.

Durante el debate la víctima brindó detalles puntuales de la violencia económica, psicológica y física que sufrió, las que se acentuaron durante los últimos meses de la relación cuando la mujer decidió separarse.

Por su parte el imputado, en un intento por mejorar su situación procesal, dijo que no tuvo intenciones de dispararle a su ex mujer pero no logró explicar de qué manera se le escapó un tiro. Tampoco logró fundamentar por qué no auxilió a la herida.

Rubén Esteban Suárez fue hallado culpable por un jurado popular.

Según la investigación del fiscal Jorge Viego, el ataque ocurrió el 17 de noviembre de 2020 en el establecimiento rural ubicado en el camino Feria Monasterio del Cuartel X del Partido de Coronel Suárez.

Suárez le disparó a su ex pareja con una carabina calibre 22, provocándole la fractura del maxilar inferior derecho.

El juez técnico Dr. Hugo Adrián De Rosa, integrante del Tribunal en lo Criminal Nº 1, determinará el monto de la pena a imponerle al encausado. La condena se dará a conocer en los próximos días.