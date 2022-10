Dolor por muerte de un caniche en Coronel Pringles: su dueña reclama porque no hay veterinarias de turno

Un clima de suma conmoción se vive por estas horas en Coronel Pringles luego de que se viralizara la noticia del ataque letal a un caniche por parte de otros perros.

Ornella relato al portal El Orden: “Fue en la noche del lunes, estaba entrando el auto y mi perrito salió, como todos los días, a la vereda. Entro el auto, escucho muchos perros, me bajo rápido y veo dos que eran tipo pitbull, otro parecido a labrador pero sin pelo, que la estaban atacando. No lo soltaban, me metí a las patadas y lo saque, pero ya cerca de la esquina”.

Ocurrió en calle 57 entre 13 y 14, y el perrito Aron no se levantaba, estaba con la parte del pulmón dañada, descaderado y perdiendo sangre. Fue allí cuando la pringlense comenzó a buscar urgente atención veterinaria.

“Empecé a pedir números de teléfonos de veterinarias, me canse de llamar, y después opte por mandar WhatsApp. No pretendía que me lo internen, sino que aunque sea me den alguna inyección para calmarle el dolor”, relató.

Y cerró indignada: “No tuve comunicación con nadie, la única que me contestó fue Melina Norton quien en ese momento estaba de viaje. Me dijo, tráelo mañana (por este martes), pero le dije que no creía que Aron fuera a resistir. Los demás no contestaron, hasta algunos me clavaron el visto (en WhatsApp). No hubo manera que me atienda nadie, mi perrito estuvo dos horas agonizando y murió”.

Aaron era la mascota de la familia hace siete años, pasaban mucho tiempo con las hijas de Ornella, quienes sienten un enorme desconsuelo.