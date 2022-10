Máximo Kirchner: “El desafío no es ver quién tiene lugar en las listas”

Máximo Kirchner habló sobre el escenario montado en la Plaza de Mayo y le respondió a la CGT: “El desafío por delante no es ver quién tiene lugar en las listas”. Los dirigentes de la central obrera habían planteado en su acto en Obras Sanitarias que quieren “poner diputados, senadores y ser parte de la mesa chica”, en alusión al lanzamiento de su espacio político-sindical.

“Los mismos trabajadores que aceptaron durante la pandemia un descuento en el salario, entendiendo que al no asistir a su trabajo era la mejor manera de contribuir a la Patria, esos trabajadores son los que hoy están esperando de una buena vez por todas que dejen de traicionarlos porque son difíciles las peleas. Y con conocimiento de causa les puedo decir que entre el 25 de mayo del 2003 y el 10 de diciembre del 2015 todos los días era peldaño por peldaño para salir del infierno. Nos hubiera gustado hacer mucho más, pero cada cosa que se hizo siempre fue teniendo en cuenta que en el centro de la acción debe estar el ser humano para así poder desarrollar un país, sueños, anhelos que tiene nuestra sociedad”, apuntó el ex jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio. Y pidió: “Nuestros trabajadores, aparte de sus paritarias, también necesitan una suma fija que los saque del ahogo al que están sometidas sus familias”.

Por último, volvió a atacar al ex Presidente Mauricio Macri: “Si alguien fracasó no fue la sociedad, fue Mauricio Macri que no estuvo a la altura de las circunstancias ni lo que la hora demandaba. Maleducado. Alguien que lo ha tenido todo en la vida, ¿por qué tratar así a su propio pueblo, que confió en él para salir adelante?”.

El mensaje de la central obrera

La Confederación General del Trabajo (CGT) lanzó hoy el Movimiento Nacional Sindical Peronista durante el acto de celebración por el Día de la Lealtad Peronista, en el estadio de Obras Sanitarias. El acto fue encabezado por la conducción de la CGT ligada al barrionuevismo.

El propio Luis Barrionuevo, titular de Gastronómicos, se hizo presente en el centro del escenario, junto al resto de los dirigentes, y dejó una frase rimbombante. “El peronismo está hecho mierda, estoy defraudado”, sentenció el histórico líder sindical ante la consulta de un canal de televisión.

El auditorio estuvo colmado por cerca de 4000 personas y lució las banderas y cánticos inherentes a la liturgia peronista. Al comienzo se entonaron las estrofas del Himno Nacional, mientras que al final se cantó -como es tradicional- la marcha Los Muchachos Peronistas, con la voz de Hugo Del Carril de fondo.

“En un Gobierno peronista, la CGT es parte del Gobierno”, sostuvo Héctor Daer durante su mensaje y agregó: “No queremos romper el peronismo, pero queremos peronismo con trabajadores y trabajadoras”.

A su turno, Gerardo Martínez, secretario general en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), exigió que el sindicalismo tenga lugares en las boletas electorales del año que viene. “Queremos poner concejales, legisladores provinciales, diputados y senadores nacionales”, lanzó el gremialista.

“No podemos ser convidados de piedra y nos van a respetar porque tenemos la fuerza”, espetó Martínez.

Fuente: Infobae