Crece la violencia adolescente en Bahía: ¿Cómo podemos ayudar?

En el último tiempo, la ciudad ha sido testigo de una triste y creciente tendencia que tiene como eje central el recrudecimiento de la violencia entre jóvenes y adolescentes.

Los casos que dan cuenta de esa afirmación no son pocos. Sin ir más lejos, a principios de septiembre, una batalla campal entre dos bandas ocurrida en el boliche Chocolate, en la matinée, dejó como saldo un chico de 14 años apuñalado.

Luego de permanecer algunos días en terapia intensiva, pudo reponerse y comenzar a transitar una lenta recuperación. Pero tranquilamente podría haber sido una tragedia.

¿Otro? Un fin de semana más tarde, un joven de 17 recibió un puntazo a la altura de la espalda, cuando salía de Rossini. Según trascendió en aquel momento, la víctima estaba saliendo del lugar junto a sus amigos, cuando llegaron los agresores e inmediatamente lo atacaron causándole tres heridas punzocortantes.

Luego fue trasladado al hospital, operado y literalmente, salvado. Otra “casi” tragedia.

Estos dos eventos tan cercanos en el tiempo encendieron las alarmas de propios y extraños. En diálogo con LA BRÚJULA 24, Florencia Salotto, miembro del equipo del programa de justicia restaurativa del Juzgado de Responsabilidad Juvenil Nº 2, refirió que “la violencia entre niños y adolescentes requiere un abordaje que convoque a todos los sectores de la ciudad y por eso es importante generar herramientas que contribuyan a la construcción de la paz”.

“A partir de los hechos que han ocurrido sentimos la necesidad de convocarnos para hacer un diagnóstico , plantear estrategias y generar posibles políticas públicas que aborden la temática de la para transitar de otra forma los conflictos diarios”, agregó.

Y a modo de ejemplo, Salotto consideró que “niños y adolescentes no son violentos por naturaleza, allí hay una responsabilidad que llevamos los adultos y llama la atención en ellos. Lo que tenemos es una violencia generalizada que los chicos están replicando”. “Estamos perdiendo la palabra con el otro que piensa diferente y tenemos que generar las herramientas para que los chicos desde temprana edad tengan otra forma de transitar el conflicto para no llegar a la violencia”.

Una mesa de diálogo para abordar el problema

Bajo el lema “La Salud es una Construcción Colectiva”, un gran número de instituciones públicas y privadas lanzaron una convocatoria para toda la comunidad, a ser parte del equipo de trabajo que desarrolla un abordaje integral de la problemática.

“Nos convocamos a asumir nuestra responsabilidad, en tanto personas adultas, de cuidar y acompañar a las infancias y adolescencias de esta época. Cuidar es acompañar desde el afecto para alojar la diversidad y generar espacios de diálogo ciudadano”, reza parte del comunicado.

Y añade: “Elegimos el camino del diálogo y la construcción de consensos necesarios, para elaborar políticas públicas que no solo aborden esta problemática, sino que brinden herramientas de prevención y contención para lograr una mejor convivencia, y

construir el bien común”.

Adhieren:

✓ Equipos de Salud – Áreas Programáticas de Primer Nivel de Atención

Municipalidad de Bahía Blanca (I, II, III, IV,V, VII, X, XI)

✓ Departamento de Epidemiología y Calidad Salud MBB

✓ Departamento de Salud Mental y Adicciones MBB

✓ Hospital Municipal de Agudos Leónidas Lucero

✓ Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. MBB

✓ Dirección de Prevención y Convivencia-Subsecretaría de Protección

Ciudadana Municipalidad de Bahía Blanca

✓ Equipo del Programa provincial de Justicia Juvenil Restaurativa

✓ Servicio zonal de promoción y protección de derechos del niños, niñas y

adolescentes

✓ Consejo Local de Niñez

✓ Consejo Departamental de Ciencias de la Salud Universidad Nacional del Sur

✓ UNISAL Universidad Salesiana

✓ UPSO Universidad Provincial del Sudoeste

✓ Instituto Superior Juan XXIII

✓ Centro Provincial de Asistencia

✓ Club Atlético La Falda

✓ Club Sportivo Bahiense

✓ Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Pcia. de Buenos Aires – Distrito I

✓ Cicop Seccional Municipales Bahía Blanca

✓ Mutual 14 de agosto – Club Villa Mitre

✓ CPA Bahía Blanca

✓ ONG Los Pibes de Machimbre

✓ Mesa de Salud Mental

✓ Mesa de Abordaje a las Problemáticas del Suicidio

✓ S.I.Em.Pre

✓ Deporte, Género y Diversidad de Bahía Blanca

✓ Unión de Clubes de Barrio y Pueblo Bahía Blanca

“¿Qué ven los adolescentes en nosotros?”

Al respecto, la licenciada Rocío Galindo –MP1329-, le manifestó a esta redacción que “lo que escuchamos que sucede cuando se hacen visibles estos episodios de violencia entre adolescentes, es que rápidamente podemos correr el riesgo de depositar la violencia en la figura del adolescente, como algo que emerge ahí. Y la mirada queda puesta en ellos”.

“Queda individualizada y recortada la mirada sobre los jóvenes. Por eso la apuesta que venimos intentando hacer, implicar a todos los ciudadanos de Bahía Blanca en pensar qué tenemos que ver nosotros. Creemos que es algo que se repite a nivel comunidad, y que si hacemos el esfuerzo cada uno de nosotros podemos llegar a encontrar ejemplos en el mundo adulto acerca de lo que les estamos transmitiendo”, señaló.

“Nos parece muy importante señalar la responsabilidad de toda la comunidad, no en el sentido de la culpa, sino en el sentido de que esto es algo que nos atañe a todos y todas. Tenemos que ver qué estamos haciendo para demostrar a los jóvenes cómo se resuelven las diferencias entre unos y otros”, graficó.

Rocío Galindo pertenece al equipo de apoyo matricial en Salud Mental Infanto Juvenil. (Foto La Nueva)

Por otra parte, sobre la posibilidad de revertir esta “tendencia”, comentó que “hay que pensar que esto no es algo que aparece de la nada y tampoco algo innato. No nacemos sabiendo resolver conflictos, es algo que nos transmiten. Son los padres, la cultura, las instituciones que van transmitiendo lo que se puede y lo que no se puede hacer. Existe un conjunto de normas para poder regular todo eso”.

“Es todo un aprendizaje que se da con el tiempo en el marco de una comunidad. Los niños y adolescentes van aprendiendo a resolver las diferencias con el otro, a hacer algunas concesiones. Y eso implica saber soportar ciertas renuncias”, manifestó.

En esa línea, explicó que “así como la agresividad no aparece de un momento a otro, tampoco es algo que se resuelve de cualquier manera, es algo que se va aprendiendo”.

“Por eso es importante que ellos puedan –los jóvenes- sentirse contenidos a través del arte, el deporte, espacios que los alojen y ayuden a entender ciertas reglas. Y somos los adultos los primeros que tenemos que sostener esas reglas”, afirmó Galindo.

Bandera que significó la primera producción de un dispositivo para adolescentes del Departamento de Salud Mental del Municipio: “La buena noticia sos vos”.

Por su parte, María José González –MP 1078-, psicóloga en el Sistema integrado de Emergencias Prehospitalarias del Municipio, S.I.Em.Pre, apuntó que desde dicho espacio “se busca promover una cultura de cuidado, el reconocimiento de uno mismo y del otro como sujetos complejos con historia, propiciar la palabra como vía para vehiculizar lo que nos pasa”.

Y respecto de las posibles causas de lo que ocurre, dijo que “se trata de un problema que tiene determinantes múltiples, pero sin embargo resulta importante poder analizar las coordenadas de una época que impone como valores la inmediatez, el individualismo, ver al otro como medio u objeto, dejando a los adolescentes y jóvenes en una situación de particular vulnerabilidad y dificultad para la construcción del lazo con otros”.

“La violencia es resultado de personas engañándose para creer que su dolor es provocado por otra gente, pensando por tanto que merecen ser castigadas”, Marshall Rosenberg.