F1: AlphaTauri renovó con Tsunoda

Yuki Tsunda seguirá en el equipo Alpha Tauri en 2023. El japonés, nacido hace 22 años en Sagamihara, Kanaqawa, ya tiene 38 Grandes Premios corridos en F1 a pesar de su juventud.

Tras un primer año controvertido, en el que Red Bull no veía los resultados que esperaban de él, el equipo le ha hecho mudarse a Italia para estar más cerca de la fábrica, introducir algo más de disciplina y reconducir al piloto y ahora creen que está preparado para seguir su camino junto a los austríacos.

