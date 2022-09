“No hay protagonistas gordas e intentamos cambiar con eso”

Un robo terminó generando un boom para Carolina Sánchez Álvarez. Quien sustrajo los videos los cargó en TikTok y con ello esta actriz saltó a la fama en las redes sociales.

“Me siento rebien con esto, me encanta. Recibo amor por todos lados, si bien hay haters, la gente que se me acerca para hablarme es puro amor, la gente recopada, macanuda, me redivierto. Me piden la foto”, dijo en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

Carolina destacó el rol de las redes sociales, porque considera que “en este momento la televisión ahora no está teniendo el impacto que tendría que tener, porque se quedó estancada en algunos aspectos. No hay actriz, por ejemplo, no hay protagonistas gordas. En una tira común y corriente en Argentina no hay, casi todos son hegemónicos. Eso es lo que estamos intentado cambiar. Que la gorda sea vista de otra forma”.

“Yo soy actriz, siempre me he dedicado a esto, solo que ahora se hizo viral”, comentó.

La actriz cordobesa aseguró que quisiera hacer telenovelas y películas, aunque siente una especial preferencia por el teatro. “Es como mi amor, pero quizás no es el más redituable”, dijo.

Sobre la situación económica relacionada con la actuación, explicó su caso personas: “Si bien vivo de esto, tampoco estoy tirando manteca al techo. Cuido mis gastos, los voy sacando y siempre sale uno que otro laburo con la actuación que te termina salvando y también me dedico a tirar las cartas tarot”.

Carolina tiene también abierta la posibilidad de contribuciones a través de Cafecito, una plataforma para hacer donaciones de cualquier monto. Se la encuentra en redes sociales como @carito_actrizok.