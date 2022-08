Polémica: sospechas de machismo en “La Voz Argentina”

Sin lugar a dudas, la semana no podía empezar sin una entrega de la gran Laura Ubfal. Todo sobre el mundo del espectáculo lo encontrás en el aire de “Vive cada día”, por La Brújula 24.

A full el “ChapeTour” de Lali con Santi Maratea

Lali llegó al Movistar Arena con su “Disciplina Tour” y estalló el barrio de Villa Crespo. Muchos famosos fueron a verla, desde Julieta Cardinali con su hija Charo Calamaro, Justina Bustos, Sole Pastorutti, Andrea Pietra, hasta Wos y como ya es costumbre todo se recalentó en el momento del “chape” donde entre otros, estuvo en el escenario Santi Maratea con el beso prometido para la colecta por la recuperación del Hotel Gondolin donde viven 40 personas de la colectividad trans.

Matt Damon, su mujer y sus hijas disfrutaron un té bien porteño

LLegó a Buenos Aires hace tres días y ya anduvo por tradicionales puntos de la ciudad, desde una poblada Palermo hasta la confitería Las Violetas, de Rivadavia y Medrano, donde estuvo degustando un té completo en este sábado.

La gente del lugar se enorgulleció de la visita de Matt Damon junto a su mujer, la argentina Luciana Barroso, sus cuatro hijas, Isabella, Gia, Stella y Alexia, hija anterior de su esposa.

Damon conoció a Barroso hace 19 años, una noche en la que ella trabajaba de bartender en un bar de Miami, a donde se había mudado para estudiar Arte y Decoración.

Damon, perseguido por un grupo de fanáticas, se escondió detrás de la barra donde se encontraba Barroso y así nació el amor. Casi como en una película romántica.

Alexia, que tiene 22 años, fue la primera hija de Barroso, fruto de una relación anterior. Damon la adoptó y juntos fueron padres de Isabella que ya tiene 15 años, Gia 13 y Stella, 11.

“Nunca hubiera esperado estar rodeado de tantas mujeres. Pero es maravilloso. Estoy aprendiendo mucho de ellas, son fantásticas. Es como que todo se expandió de una manera que no creí que fuera posible”, comentó Damon en una ocasión.

La polémica de “La Voz Argentina”, sospechas de machismo

Siempre se dijo que votan las mujeres y en este caso, “La Voz Argentina” demostraría que la versión podría ser realidad, porque ninguno de los varones del #TeamLali superaron las voces femeninas del equipo.

Así el voto de la gente dejó afuera a un talento increíble como el de Luzia Cavallini, quien llegó desde el “Got Talent de Uruguay” que condujo Natalia Oreiro, para participar del reality argentino.

Lali mostró su emoción cuando Luzia cantó increíblemente en este domingo en vivo, “Vete de mí” y Mau y Ricky no pudieron creer que la gente no la vote.

En las redes nadie pudo creer que no estuviera entre los elegidos, en un equipo donde Angela Navarro, otra preferida, llegó no sólo al Movistar Arena sino camino a poder ser la ganadora de “La Voz Argentina”, donde sería una gran injusticia que esta vez no triunfara una mujer.

