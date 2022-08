Pecco Bagnaia logró la victoria en el MotoGP en Silverstone y se prende

Francesco Bagnaia tiene una sola misión en este momento de su campaña deportiva y es descontar la diferencia que le lleva Fabio Quartararo en el Mundial, y hasta el momento lo viene logrando, ya que fue el vencedor en las últimas dos, esta mañana lo hizo Silverstone, y se vio beneficiado por la caída de Johann Zarco no solo para ganar sino para saltar al tercer lugar del certamen.

The perfect start after the summer break! 😎@PeccoBagnaia takes his 4th victory of 2022 🏆#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/ev0fPz73UI