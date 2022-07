Tras más de 7 años, Ledesma vuelve a liderar en una clasificación del TC

Christian Ledesma (Chevrolet) fue el más rápido en la clasificación del Turismo Carretera en el autódromo de Posadas que tuvo a la lluvia como protagonista. El piloto marplatense sumó su 28ª pole position en su historial. Fue escoltado por Juan Cruz Benvenuti (Torino) y Josito Di Palma (Ford).

El TC volvió a clasificar con la pista mojada después de 3 temporadas. Y, como era de esperar, la condición climática fue un factor determinante. En total hubo 5 líderes diferentes: Matías Rossi, Mariano Werner, Josito Di Palma, Juan Cruz Benvenuti y finalmente Ledesma.

De este modo, el marplatense rompió una sequía de 7 años, 8 meses y 15 días sin alcanzar el mejor registro en una clasificación de la “máxima”. La última había sido el 1 de noviembre del 2014 en el autódromo de Toay.

“Fue una buena clasificación, de menos a más, mejorando en todas las vueltas. Esta condición me favoreció porque cuando la pista se iba mejorando un poco el auto no andaba tan bien. Mañana es barajar y dar de nuevo porque no giramos nada con la pista seca, disfruto esto y mañana veremos”, expresó Ledesma quien sumó su 2ª PP en este circuito. La anterior fue en 2007, el año en el que se consagró campeón.

Ledesma le dio a Chevrolet la 4ª pole position en este circuito. En el historial sigue al frente Ford con un total de 7. Por su parte, Torino suma 3 y Dodge 1.

Juan Cruz Benvenuti cerró su mejor clasificación de la temporada con el Torino de la Asociación de Concesionarios. “Vinimos con muchas expectativas. El motor viene pegando saltitos carrera a carrera y el auto es fantástico. Disfruto de poder estar en este nivel, espero mantenerlo el domingo”, dijo el piloto patagónico.

Por su parte, Josito Di Palma también concretó su mejor resultado en el torneo, con el plus de haberlo logrado en su 2ª carrera con el Ford del DTA Racing. “Lo hecho es muy bueno. Es nuestra segunda carrera con el equipo, así que el resultado es muy bueno. En Concordia demostramos un buen potencial, así que espero tener una buena serie el domingo”, dijo el arrecifeño.

Por 2ª fecha consecutiva, los 3 primeros de la clasificación pertenecen a marcas diferentes. Por su parte, Valentín Aguirre finalizó 6º y fue el mejor representante que tuvo Dodge. La pentaestrella no ocupaba un lugar en el top 6 desde la 5ª fecha en Termas cuando Manu Urcera terminó 4. Rossi fue el mejor de Toyota Camry ubicándose en el 8º puesto a 0s781 de Ledesma.

Una de las sorpresas de la clasificación fue Agustín Canapino (Chevrolet) que finalizó en el puesto 34º a más de 2 segundos de la punta. Fue obviamente el peor resultado que registró el actual líder del torneo en esta temporada. En las 7 clasificaciones anteriores nunca había caído más atrás del 6º puesto.

Chevrolet acumula 4 pole position en 8 clasificaciones de esta temporada, logró las últimas 3 en forma consecutiva. Ford suma 2, Torino y Dodge, 1 cada una.

Fuente: LB24 / Solo TC.