Valeria Mazza confirmó que su hijo deberá ser operado nuevamente

A10 días de la golpiza a su hijo Tiziano Gravier en la puerta de un boliche en Rosario, Valeria Mazza confirmó que el joven de 20 años deberá volver a someterse a una operación de mandíbula a raíz de una fisura en la zona delantera afectada.

Durante un control médico por la rehabilitación para sanar su lesión, “Tiziano se realizó una nueva radiografía que muestra que tiene una fisura en la parte de adelante, donde él sentía una molestia”. Por lo tanto, su madre aseguró, en declaraciones a Canal 3 de Rosario, que “lo tienen que intervenir nuevamente para ponerle una placa de titanio”.

Además, contó que se trata de “un revés emocional” para su hijo, que venía teniendo una buena evolución. Mazza dijo que estaba “repuntando y mejorando día a día hasta enterarse de esto”.

El joven será operado al mediodía del miércoles en el Hospital Universitario Austral, de la localidad bonaerense de Pilar, en donde ya había sido intervenido el miércoles pasado por una fractura mandibular que le ocasionaron los golpes que recibió al ser agredido por dos jóvenes el sábado 4 de junio.

Este martes, Mazza volvió hablar luego de la conferencia de prensa que brindó en la puerta del Hospital Austral. “La respuesta no puede ser Ezeiza. Yo sigo eligiendo quedarme en la Argentina y voy a hacer todo lo posible desde mi lugar para aportar mi grano de arena y que las cosas empiecen a funcionar de otra manera”, dijo, en diálogo con Radio Con Vos.

En cuanto a las versiones de los familiares de los detenidos, primero dijo que “nunca intentaron ponerse en contacto” con ellos. Y agregó: “Realmente quiero creer que el arrepentimiento es de corazón. Me encantaría que les pidieran disculpas a mis hijos, no a mí. Para arrepentirse primero hay que reconocer el hecho y después podés estar arrepentido. Eso no quita que tengas que pagar por lo que hiciste”.

Fuente: La Nación