Carmen Barbieri con problemas de salud

En la mañana de este lunes no pudo hacer su programa de Magazine y al rato se supo que Carmen Barbieri estaba con bronquitis.

Hablamos con Carmen y nos contó que “tengo un broncoespasmo, sin fiebre y el médico no quiere que vaya a trabajar y, la verdad, no tengo fuerzas, vivo estornudando, tosiendo, saturo bien, pero tengo una especie de gripe que me tiró”.

Y agregó que en este domingo ya se sentía mal, pero igual fue a grabar dos emisiones de “Los 8 escalones del millón” porque Guido Kaczka se quiere ir de vacaciones y está adelantando programas.

“Estoy con antibióticos, nada grave” nos dijo Carmen “igual me hisopé y también mi secretaria y María, la señora que trabaja en casa, y nos dio negativo a las tres, pero me volveré a hisopar este miércoles, a ver si el jueves puedo volver al canal”.

Mientras tanto, Pampito y Estefi Berardi cubrieron su conducción en “Mañanísima” y seguramente habrá reemplazo en “Los 8 escalones del millón”. Cuando Carmen tuvo que viajar a Brasil, por el accidente de su hijo, Fede Bal (quien hoy está ya en Turquía grabando para “Resto del Mundo”) ocupó su lugar Iliana Calabró.

Violencia: le fracturaron la mandíbula al hijo de Valeria Mazza

Tiziano Gravier tiene 20 años, es deportista, campeón de esquí y en este fin de semana sufrió un hecho de violencia en un boliche de Rosario. En “LAM” mostraron la agresión al hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier que en este martes entrará a cirugía del Hospital Austral para ser operado de fractura de mandíbula, a partir de los golpes recibidos frente a un móvil policial ubicado en la puerta del nuevo Complejo Forest en la ciudad de Santa Fe.

Tiziano debutó el año pasado como modelo y fue el orgullo de sus padres cuando participó de los Juegos Olímpicos de Lausana, en Suiza.

El terrible ataque de ansiedad de Locho

En la noche de este lunes el bullying a Locho en “El hotel de los famosos” llegó a un límite y el participante tuvo un ataque de ansiedad después de ganarle en la H a Milita Bora.

Antes de esta situación, las redes cuestionaron el bullying a Locho y centraron sobre todo su atención en Emily Lucius.

xfa cuando este programa termine, nunca se olviden de estos nombres: sabrina carballo, emily lucius, chanchi estevez, martin salwe, alex caniggia, melody luz y lissa vera, quienes hicieron bullying a locho loccisano en un reality show por plata #ElHotelDeLosFamosos — janu (@momyofdragons) June 7, 2022

Nunca se olviden del papel lamentable de esta mina. Se arrastra para pertenecer a un lugar, nunca hagan eso y sean ustedes mismos.

Y por último no la sigan más a esta soreta de Emily Lucius. #ElHotelDeLosFamosos pic.twitter.com/mVJOEQLNpm — Aguuus (@agussvignistx) June 7, 2022

Emily Lucius es la milipili medio pelo sin personalidad, hace lo que hace el resto solo para pertenecer #elhoteldelosfamosos — soybarbaragenial (@barbaraygenial) June 7, 2022

