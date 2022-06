Verstappen no descarta abandonar la Fórmula 1: conocé los motivos

Si bien su contrato con Red Bull finaliza recién a finales de 2028, el actual campeón de la Fórmula 1, Max Verstappen, se refirió sobre su futuro y sorprendió a propios y extraños al dejar la puerta abierta a un posible paso al costado tras que su vinculo con la escudería austríaca llegue a su fin.

Con tan sólo 17 años, el piloto neerlandés daba sus primeros pasos en la F1 conformando el equipo Red Bull Junior Team, para luego en 2015 ser confirmado como uno de los pilotos de la escudería Toro Rosso junto a Carlos Sainz Jr, convirtiéndose así en el competidor más joven en un gran premio superando el récord que poseía Jaime Alguersuari por casi dos años.

En la escudería del energizante aún le queda hilo en el carretel, pero cuando su contrato expire su idea es experimentar nuevas sensaciones. “No he decidido todavía lo que haré tras terminar mi contrato en 2028, aunque quizá pare. He estado en la Fórmula 1 desde los 17 años, es mucho tiempo y ya llevo muchas temporadas aquí, por lo que puede que quiera hacer algo diferente. Me gustaría probar otro tipo de carreras, de larga distancia”, manifestó Versatppen en diálogo con Sky Alemania.

No obstante, el actual defensor del título mundial advirtió: “Mi problema es que siempre que participo en algo, realmente lo quiero ganar”, para luego continuar explicando la razón de su posible decisión en un porvenir no tan lejano: “Puede que ya esté cansado de viajar durante tanto tiempo, podría querer una vida más simple y correr solamente las carreras que me gustan”.

Asimismo, el oriundo de Hasselt, Bélgica, aseguró que tampoco se imagina siendo comentarista de los grandes premios o bien tampoco ve tangible la posibilidad de ser parte del paddock como analista dentro de un equipo: “No me veo como analista o con un rol diferente dentro de un equipo en el futuro, no tengo la motivación para eso. Cuando ya no vuelva a pilotar, haré otro tipo de cosas divertidas”.

Fuente: LB24 / TyCSports.