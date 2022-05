Bastianini ganó en Francia y Quartararo sigue siendo el líder del campeonato

El italiano Enea Bastianini (Ducati-Gresini) logró su tercera victoria de la temporada en MotoGP, en el Gran Premio de Francia, este domingo en el circuito Bugatti de Le Mans, séptima manga del Mundial.

Bastianini entró en meta delante del australiano Jack Miller (Ducati) y del español Aleix Espargaró (Aprilia).

El francés Fabio Quartararo, cuarto en Le Mans, conserva el liderato del Mundial, con cuatro puntos de ventaja sobre Espargaró y ocho respecto a Bastianini, nuevo tercer clasificado.

Not once, not twice… @Bestia23 is a three-time winner in 2022! 🏆 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/gsD0Ji95Yv

Tras salir en quinta posición, detrás de Quartararo y Aleix Espargaró, Bastianini les superó rápidamente para enfrentar a las Ducati del australiano Jack Miller, al que adelantaría a mitad de carrera, y Bagnaia, que lideraba la carrera.

Después inició una lucha por la victoria frente a Bagnaia, que había salido en pole position, pero Bastianini se aprovechó de un error del piloto de Ducati, pocas vueltas antes del final, para tomar las riendas de la carrera.

Bagnaia cometería un nuevo error poco instantes más tarde, que condujo a una caída y después al abandono del italiano.

Eso facilitaría el triunfo final de Bastianini, sumando su tercera victoria de la temporada, en siete carreras, tras haberse impuesto en los grandes premios de Catar y de las Américas.

Just look at what today’s result has done to the #MotoGP World Championship 👀@FabioQ20 leads by just 4 points going into Mugello in 2 weeks time ⚔️#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/H5oRD8HkCG