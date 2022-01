Vacunación y testeos, vedettes de un verano marcado por el Covid

Cuestión de educación

Desde el viernes pasado, Región Sanitaria volvió a hacer testeos de coronavirus en la sede del CPA, de calle Nechochea 945, tras 15 días de itinerancia en la Sociedad de Fomento del barrio Villa Don Bosco, en D’Orbigny 2.578.

Más allá de que no había una decisión de mantenerse de forma permanente en este último lugar, y que en el CPA hay más espacio para quienes aguardan a ser hisopados, y otras comodidades, lo cierto es que la decisión del cambio se debió en parte a una cuestión francamente vergonzosa: los vecinos de calle D’Orbigny se quejaban porque quienes hacían la fila no respetaban distancias, teniendo síntomas hablaban sin tapabocas frente a las puertas y ventanas de las casas, y hasta muchas veces, a la noche o a la madrugada, tocaban timbre a quienes viven en esa cuadra para consultar los horarios de atención. La verdad, estaban podridos.

Pero eso no es todo. Una fuente provincial le indicó a Bahía Indiscreta que en más de un centro de testeo se debió agregar custodia policial por los maltratos y amenazas sufridas por los trabajadores de la salud que allí se desempeñan. Es una cuestión de educación.

Vacunar antes del inicio de clases

Por estos días, los cañones están enfocados en completar el esquema de vacunación en chicos y preadolescentes, antes del inicio del ciclo lectivo. Desde Nación ya anticiparon que quieren que arranque en marzo, de forma continua y presencial. Claramente, con todos los protocolos necesarios para evitar lo más posible los contagios. Aunque se sabe que van a ocurrir, como pasa en todas partes del mundo. De allí la importancia de la vacunación.



En Bahía, este objetivo va bien encaminado. El 64 por ciento de los chicos entre tres y 11 años ya tienen dos dosis colocadas. Esto equivale a más de 25.900 personas. “Todas las campañas de vacunación están apuntadas a ellos, para arrancar las clases de forma segura. Hay que tener en cuenta que tanto los docentes como los auxiliares, en un 95 por ciento, están vacunados con esquema completo”, comentó una fuente sanitaria a esta sección. Conclusión, lleven a vacunar a sus hijos.

Facundo: conocido periodista advierte sobre nuevas presiones

El periodista especializado en casos policiales Rolando Barbano hizo referencia al Caso Astudillo Castro y se esperanzó con que el nuevo juez a cargo del expediente (Walter López Da Silva) resista las presiones y los condicionamientos.

Como se dijo infinidad de veces en este medio, la “Operación Facundo” tiene que permanecer in aetérnum. La delirante hipótesis de desaparición forzada, derrumbada definitivamente hace más de un año y tal como lo desarrolla el libro del periodista Sasso, intenta ser mantenida caliente con medios que exclusivamente replican el relato de la querella y ocultan deliberadamente las pruebas del expediente. En esos casos ya no se puede alegar ignorancia, sino complicidad.

Pero ya grandes medios nacionales, que “compraron” -como todos- la teoría inicial de que el joven había sido víctima de una organización criminal, comienzan a advertir que hay oscuros factores que pesan más que la verdad en esta historia.

En Radio Mitre, el periodista Rolando Barbano apuntó a una interna del kirchnerismo. “Marrón fue apartada en un fallo de Casación en sintonía con el fiscal Javier De Luca, toda gente de Justicia Legítima. Lo quiero decir con todas las letras: lo que hay detrás es una presión muy fuerte de lo que, podríamos llamar el kirchnerismo más de izquierda, para tener acá una causa de desaparición forzada de persona, donde en última instancia el principal afectado es Sergio Berni. Por eso esperemos que el nuevo juez no esté condicionado”.

Sobre los hechos y las pruebas, el periodista del Grupo Clarín describió: “Aca hubo un procedimiento que se hizo con lo que estaba vigente en aquel momento, con el decreto que estaba vigente (cuarentena), y que terminó con una muerte en la cual la que la policía no tuvo nada que ver. La investigación llevada por esta jueza lo venía confirmado. Ahora la Comisión por la Memoria y los querellantes insisten en colgar a los policías de la palmera. Lo que hay en la causa es que Facundo sufrió un triste accidente fatal. La jueza lo que siempre mostró, y yo he ido leyendo los escritos, siempre fue justificando por qué daba medidas y por qué no las daba, y las que no daba eran las más absurdas. De hecho, en su momento dio rastrillajes hasta en lugares insólitos, hubo rastrillajes que no tenían nada que ver con la zona. Se allanaron comisarías a lo pavote, se secuestraron patrulleros de todos los colores y nunca se encontró nada por parte de la pericia oficial y la investigación oficial. Sí, por supuesto, cuando intervino este perito de parte detenido, Marcos Herrero, aparecieron otros elementos”.

Barbano cerró advirtiendo: “ahora los querellantes y los fiscales insistirán nuevamente en que se avance sobre la hipótesis de desaparición forzada de persona, haya o no haya pruebas. Veremos que hace el nuevo juez”.

Bahía Blanca, en colores

Bahía Blanca en colores. Literal. Así serán los nuevos carteles de ingreso a la ciudad. El trabajo se realizará en febrero, y, según dicen desde la Comuna, el costo es mínimo. El Ejecutivo ya está trabajando en la mejora general de todos los accesos a la ciudad, y también en darle una vuelta de tuerca en la cuestión estética. “Todas las rotondas tienen que están impecables. No solo por estética, sino por una cuestión de seguridad vial”.

Cuando se les consulta sobre la elección de los colores, la respuesta es bastante simple: “No tiene un por qué… son los que se usan”. Es cierto que en otras localidades ya adoptaron esta modalidad de letras pintadas estilo arcoíris.

Una insólita reparación en la Comisaría Séptima

Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia ya se están licitando varias obras importantes para Bahía y la región. Una trascendental es la que realizarán en la morgue que la Bonaerense tiene en la ciudad. Se sabe que las heladeras no funcionan correctamente, y que eso no solo implica no poder hacer el trabajo como corresponde, sino que los profesionales pongan en riesgo su salud mientras realizan las pericias. Este es un problema que atravesó a varios gobiernos, y que esperemos, esta vez se pueda resolver de forma definitiva.

Además, se realizarán mejoras edilicias en la Comisaría de la Mujer de nuestra ciudad, en la Comisaría Cuarta, y en varias dependencias de la zona.

Un capítulo aparte merece el trabajo que se llevará a cabo en la Comisaría Séptima, la más nueva de la ciudad. En su momento, se construyó en base a las especificaciones técnicas que llegaron por parte del personal de planta del Ministerio que en ese momento conducía Cristian Ritondo. Pues bien, parece que los planos tenían un error insólito que se tradujo en la obra. Los calabozos tienen enchufes conectados a 220. En principio, casi ninguna instalación para detenidos tiene tomacorrientes de este tipo.

Pero las que los poseen usan un sistema especial para que los recluidos no puedan generar incendios insertando algún elemento extraño, o incluso hasta electrocutarse.

Esta modificación hará que finalmente se puedan habilitar los calabozos de la seccional. Pero a esta altura hay que comentar algo que nadie dirá abiertamente. No se hizo mucho para solucionar este inconveniente antes, porque a nadie le conviene que en las comisarías haya detenidos. Esto genera, ente otras cuestiones, que policías que podrían estar haciendo otros trabajos deban custodiarlos. Lo cierto es que, como la ley lo indica, no debería haber detenidos en las comisarías, pero muchas veces la realidad dicta otra cosa, y se deben resolver situaciones con los recursos existentes. En verdad, para los detenidos existen las alcaidías, y tarde o temprano, deberá construirse una en Bahía.