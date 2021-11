Alberto y Cristina encabezaron el cierre de campaña del Frente de Todos

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que la Argentina “está avanzando con producción y trabajo”, al encabezar junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el acto de cierre de campaña del Frente de Todos (FdT) en la ciudad bonaerense de Merlo para las elecciones legislativas del domingo próximo.

Al comenzar su discurso agradeció a la vicepresidenta “por acompañarnos en este día”. “Estoy contento de verte bien, Cristina”, le dijo en alusión a la operación a la que se sometió la semana pasada.

“Argentina está avanzando del modo que nosotros queremos, con producción y con trabajo”, sostuvo el mandatario, donde ve “día a día pequeñas y medianas empresas que invierten, que compran maquinaria”, y ejemplificó que “más del 40% de producción de automóviles tienen componentes nacionales”.

“Hemos hecho mucho y soy optimista, debemos seguir en esta senda, y la primera condición que debemos cuidar siempre es no olvidarnos de estar unidos, lo primero y esencial es la unidad de nuestro espacio”, alentó Fernández.

Para el mandatario, “no basta que el PBI crezca nueve puntos si la vida argentinos no mejora”, y agregó: “Lo único que me preocupa es verle la sonrisa en la cara y que me digan ‘estoy viviendo mejor'”.

“Por la pandemia no pudimos hacer a la velocidad que yo quería, el mundo y pandemia nos ha condicionado”, admitió.

Reconoció que tras la derrota electoral de las PASO, el 12 de septiembre pasado, se dispuso “personalmente a salir” y a recorrer “diferentes lugares”.

“Fui escuchando y dándome cuenta que todo este progreso que efectivamente ocurre”, indicó, y enumeró el crecimiento este año del 9%, la creación de más de 200 mil empleos y los salarios hoy ganándole a la inflación, pero a muchas personas “no les había llegado”.

“Entonces mejoramos las asignaciones familiares, mes a mes, la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal por Hijo, para garantizar la alimentación a sus hijos”, destacó.

También habló de “la preocupación por los precios” de los alimentos y contó que discutió “con los empresarios que había que imponer un límite al crecimiento sostenido de los precios”.

El acto se realizó en el Parque “Néstor Kirchner” y participaron también referentes de la coalición, como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe del bloque de diputados oficialista, Máximo Kirchner, además de los candidatos del FdT, entre otros dirigentes.

