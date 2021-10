Marengo apuntó contra la China Suárez: “Me genera anticuerpos”

Wanda Nara perdonó a Mauro Icardi luego de haberle encontrado chats subidos de tono con la China Suárez. Sin embargo, todos siguen hablando del tema. Este martes Rocío Marengo apuntó contra la actriz y afirmó: “Me genera anticuerpos”.

En diálogo con Los ángeles de la mañana (eltrece), la participante de ShowMatch, La Academia (eltrece) no tuvo reparos a la hora de opinar sobre el escándalo del año.

“Me cayó espantoso lo que hizo la China. No soy amiga de Wanda pero empatizo enseguida”, explicó. En esta línea argumentó: “Escuchando lo que se habló en LAM, es difícil no empatizar con una familia cuando le están escribiendo a un señor casado”.

Si bien destacó que el delantero del PSG estuvo mal porque fue el primero en “no respetar a su familia y a su esposa”, señaló que siendo una figura es de público que él está en pareja. “Si no sabés que está casado o no sabés quién es la mujer es otra cosa. Pero conociendo a Wanda y siendo amiga de la hermana”, indicó indignada la artista.

Maite Peñoñori cruzó a Marengo recordándole la mala reacción que había tenido la China cuando tiempo atrás se encontraron en un shopping de Santiago de Chile y ella saludó a Benjamín Vicuña. “No es que tengo algo con ella”, aclaró la participante de La Academia para luego sentenciar: “Ella tiene algo que a mí me genera anticuerpos”.

La frase provocó risas en el estudio, entonces aclaró: “No sé, algo raro porque lo viene haciendo con otras chicas. Ya se lo hizo a Eugenia Tobal, a Pampita… Son chicas que me caen re bien. Entonces, que le hagas algo a Pampita me llega porque me parece que es una mina que no merece que le hagan daño”.

A modo de cierre, expresó que la actitud que más le molestó fue que haya hablado con ella y que luego le haya escrito a Mauro Icardi para decirle que estaba “muy lindo”. “Eso es de una asquerosidad… de cero códigos”, concluyó.

Fuente: TN.