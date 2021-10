Volvió la moda a la noche porteña

No podía faltar el espacio ligado al mundo del espectáculo que ofrece a diario La Brújula 24.

En la voz de Laura Ubfal, en el programa “Vive cada día”, los temas salientes de la televisión. Primero, respecto del rating, dijo que “ayer lo más visto por lejos fue el partido de la Selección, el resto se cayó rotundamente. Aparte fue en horario central, no había nada que pudieran hacer”-

Reaparecerá Ivana Nadal en televisión

Después de viajes, polémicas y bajadas de linea mística, Ivana Nadal reaparecerá en la televisión este sábado en “PH, podemos hablar”. La ex panelista se sumará al “punto de encuentro” de este sábado con Andy Kusnetzoff, donde también estará participando Pamela David, tapa de revista esta semana con su familia y también de regreso en la tv abierta con su nuevo programa de entretenimientos para América, “La ruleta de tus sueños”.

Con ellas estará Mario Pasik, también el ex futbolista y periodista deportivo, José Chatruc y el rapero Lit Killah. Este joven músico de 22 años contó que “sentía que la gente ya sabía lo que yo rapeaba. Cuando pensé en hacer música, mi mánager me dijo ‘vas a terminar siendo músico’ y yo no pensaba eso, porque estaba con el freestyle y yo tengo un fla con mi voz, como que no me gustaba. Pero la primera vez que me escuché en el estudio con Auto Tune dije ‘soy Pavarotti’ y me hizo un click”.

Volvió la moda, videos: Tinelli, Mica, Jimena, Lamothe y Zaira

Después de varias temporadas sin desfiles volvió la moda y en la noche de ese jueves en el Paseo Alcorta muchas celebs fueron convocadas para sentarse en la primera fila. Entre ellas, Marcelo Tinelli, que tenía grabado su programa de la noche y llegó con su mujer, Guillermina Valdes y el pequeño Lolo.

Justamente Mica Tinelli se mostró con su novio, Licha López y también con su amiga, Jmena y desfiló para su marca su hermana Juanita. Terminó con show con los Miranda! en vivo.

Entre muchos, estuvieron Esteban Lamothe, Cande Ruggeri, Santiago Artemis, Lorena Ceriscioli y las hermanas de Sofía Sarkany, orgullosas de mostrar la marca.

No faltó a la cita Zaira Nara, regresada a Buenos Aires, después de un placentero tour por Europa junto a su hermana Wanda y sus chicos, que incluyo la visita a la familia de su novio en Austria.

Violeta Urtizberea y su pareja, el músico Juan Ingaramo, también formaron parte de la noche de moda, auspiciando una de las marcas que participaron de los desfiles.

Solita y Satur, el amor es más fuerte

El año que viene se cumplirán 50 de aquel mágico unitario que fue “Rolando Rivas, taxista”, una ficción que quedó en el inconciente colectivo y que unió para siempre a Soledad Silveyra y Claudio García Satur, en una ilusión amorosa que todavía sigue vigente.

Cada uno tuvo su historia de vida, pero el amor existió y por eso emociona ese encuentro entre los actores que se anticiparon a celebrar el aniversario de oro de la tira creada por el inolvidable Alberto Migré.

Difícil olvidar la química entre Mónica Helguera Paz y Rolando Rivas y se entiende cuando Solita le dice a Claudio que “nadie me miró como vos“.

NOTICIA EN DESARROLLO

Con info de Laubfal.com