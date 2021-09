Jardín Las Horas Felices: “Los dueños nos trataban de putas”

Lucrecia es maestra de nivel inicial, trabajaba en el Jardín Las Horas Felices –fue recientemente cerrado a raíz de una serie de irregularidades-, y aún está “esperando respuesta de los dueños y representantes legales”. Pero además, graficó cómo eran los “malos tratos” recibidos.

Primero, explicó cómo se enteró de que el establecimiento cerró sus puertas. “Nos encontramos con la fachada totalmente cambiada, la pared pintada de otro color, sin logo. Y cuando tocamos timbre no nos atiende nadie. Fuimos buscando respuestas, que alguien nos diga algo, y no pasa nada”.

“No nos devuelven nuestras cosas personales y no podemos devolver los trabajos de los chicos”, comentó con indignación, y aseguró que el cobro de sueldos adeudados “está todo stand by, no tuvimos ni siquiera un llamado de María Quintana. Nadie nos dijo de sentarnos a hablar, nada”.

“La parte más dura es saber que los chicos lloran, que nos extrañan y quieren vernos. Yo me comunico con las familias para que se les haga llevadero, los nenes están en otros jardines y preguntan cuándo llega la seño Lucre, es muy duro para ellos”, reveló la maestra.

En otra tramo de la entrevista, la joven recordó cómo llegó al jardín. “A nosotros nos contrataron en febrero diciendo que íbamos a estar en blanco, nos hicieron firmar los papeles de la ANSES y demás, pero ahora nos enteramos de que ninguna está registrada ni tiene aportes, más allá de que había un recibo de sueldo en el que figuraban los descuentos. Éramos dos las docentes, un auxiliar no docente y una portera”.

La comida en mal estado. “Lo único que puedo decir es que vimos que llegó una inspección de la Municipalidad y se llevaron cosas, dulce de leche, harinas y leche, pero todo lo voy a guardar para cuando me llamen a declarar de Fiscalía”.

Relación laboral. “Hubo malos tratos de parte de los dueños, del contador, del representante legal. Más allá de que nos exigían hacer más cosas de lo debido, se nos trató muchas veces de putas. Terrible la verdad y siempre bajo amenazas. Nos decían cosas como que ´’si no lo hacés considérate despedida’, o que ‘Bahía es muy chico y no vas a conseguir trabajo en otro lado’. Yo aguantaba por los chicos porque ya habían tenido muchos cambios de docentes, si me iba los dejaba en la nada”.

Actualidad. “Tanto los padres como nosotras estamos sorprendidas, todo lo que va saliendo a la luz no deja de angustiarnos. Es todo un desconcierto y a la vez a ellos les queda la impotencia de saber qué dejaban a sus hijos en un lugar que supuestamente funcionaba de maravillas, pero a dos meses del cierre del ciclo lectivo se encuentran con todo esto “.