“Cuando lo arrestaron confesó que se había mandado una cagada”

Luis Hernández, periodista de la ciudad de Punta Alta, habló esta mañana con el equipo periodístico del programa “Bahía hoy”, que conduce Germán Sasso por LA BRÚJULA 24.

Lógicamente, el tema que por estas horas conmociona a la opinión pública tiene que ver con el crimen de una chiquita de dos años, que fue violada y asesinada. Por este hecho sigue detenido un ex policía llamado Mario Alberto Barros, pareja de la madre de la víctima.

Al respecto, el profesional de la vecina localidad recordó que “realmente son de esas cosas que, por más años de profesión que uno tenga, pegan fuerte. La mamá de la nena tiene otro chiquito de la anterior pareja, que está preso por violencia de género”.

“Esto fue a la tarde, entre las 15:30 y 16, en el barrio Albatros 27, de la entrada de Punta Alta. Ahí vivía esta señora con su hija. Formó pareja con este asesino, ella trabaja entre las 8 y las 17 y el tipo quedaba al cuidado de la nena”, relató Hernández.

Y agregó: “No he podido hablar aún con familiares, pero tengo entendido que nada hacía suponer una cosa como ésta, que este tipo que fue echado de la fuerza por violencia de género pudiera cometer semejante hecho. No da para hablar de las circunstancias que precedieron a la muerte de la nena, pero está claro que muere por violación”.

“Después, como bien publicó La Brújula 24, cuando llega al hospital intentaron reanimarla, pero cuando ya no había nada que hacer, empezaron a notarle moretones. De eso pasan a averiguar algo más y ahí se dan cuenta de lo que había pasado. Mientras, este chacal estaba en la sala de espera. Él había salido a los gritos en el barrio, pidiendo que lo llevaran. Desde el vamos quedó preso, no hay dudas de que fue el autor de esa muerte”, expuso el periodista.

Además, consultado sobe la posibilidad de que hubieran participado más personas en el crimen, dijo que “hasta el momento no, ayer debe haber declarado sobre la noche la persona que llevó a la nena con este tipo hasta el hospital, y se hablaba de que había salido solo a los gritos de la casa cargando la nena. Es un vecino el que los llevó”.

¿Qué dijo Barros en la comisaría? “El clásico ‘me mandé una cagada’. Cuando está en comisaría dijo esa frase, obviamente no tiene peso legal, aunque lo se de buena fuente. Hablé con varios policías y no lo conocían, por lo menos con los que yo hablé. Para colmo fue todo una cuestión, porque cuando lega y le están haciendo la reanimación y los médicos le avisan a la policía, llegaron dos patrulleros, el comisario, era una cosa que no se podía creer. No me entra en la cabeza, tengo 50 años haciendo radio y no lo puedo creer”.

“No se si la mamá habrá declarado ya, porque la niña tenía golpes en el cuerpo que serían de días anteriores. Ella sabrá, es una mujer con muchos antecedentes sobre sí, con violencia de genero. Algo debe tener para decir”, cerró.