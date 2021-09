No cobraron los fiscales del Frente Patriota en Bahía: “No es mi culpa”, dice el profesor Guillermo Álvarez

Gastón es uno de los 20 fiscales del Frente Patriota que el pasado domingo estuvieron todo el día trabajando para controlar los votos del espacio. Pero está enojado porque, según asegura, no les pagaron lo convenido por esa labor.

“Hay un problema que viene de arriba del partido, nos habían prometido 1500 pesos y hasta ahora dicen que no hay respuesta. Vienen con el problema diciendo que hubo fraude, pero no tiene nada que ver”, explicó el hombre en contacto con el periodista Germán Sasso, por LA BRÚJULA 24.

Y agregó: “La gente va de fiscal porque necesita la plata, pero se ve que se guardaron todo, no hay respuesta de –Guillermo– Álvarez (encabezó la lista de concejales). Las 20 personas estamos en la misma situación. Ellos habían quedado en que el lunes la plata iba a estar. En Patagones la enviaron y ya le pagaron a los fiscales, acá eso no sucedió y toda la gente está re caliente”.

Además, ofuscado, indicó que lo peor de todo es “jugar con la dignidad de las personas”. “Hay mucha gente que no lo necesita, yo en mi caso no lo hice por necesidad, pero con la dignidad de las personas no se pueden meter”. “Aparte, si no cumplen con esto que es mínimo, ¿qué harían si tienen obligaciones más importantes”.

El profesor Guillermo Álvarez, por su parte, se defendió diciendo que estaba en la puerta del banco esperando una solución por parte de las autoridades del Frente Patriota. “Me dijeron que iba a estar depositado, pero estoy acá desde temprano y no me mandaron nada”. “Yo no me quedé con nada, esto no es culpa mía”, apuntó.