Largas colas para sacar un turno: “Esperamos mejorar esto pronto”

Temprano en la mañana, no eran pocos los reclamos que llegaron a los contestadores de LA BRÚJULA 24, dando cuenta de las largas colas que se pudieron ver en las inmediaciones del Hospital Municipal.

Al respecto, por tema turnos, el móvil de la emisora conversó con la doctora Graciela González Prieto, quien relató que “esto lo hemos vivido todos los principios o fines de mes durante varios años, que se da cuando se abren los turnos”.

“La gente viene desde horas muy tempranas, por eso estamos tratando de evitar esto para que la gente sea mejor atendida. Aún ahora estamos entregando turnos para distintas especialidades, y no se han terminado”, refirió la profesional.

Y habló de las causas. “Esta demanda oculta que hubo es estos meses, porque obviamente por la pandemia tuvimos que atender ciertas patologías que no se podían descuidar, pero otras sí hubo que reprogramar. Eso nos obligó a aplicar una reingeniería”.

“Y lo que hicimos es que todas las personas que vinieron hoy se vayan con un turno. Y los que no, se los va a estar llamando para avisarles cuándo lo tienen. Lo que no queremos es que la gente haga estas colas interminables, esperamos con los meses poder ir reacostumbrando a la gente para que no venga tan temprano”, indicó González Prieto.

Y, respecto de mañana y pasado, dijo que “vamos a tratar de manejarnos de la misma manera, sabemos que la gente va a venir igual por muchas situaciones, además para muchos es un paso previo para ir a trabajar. Esperamos mejorar esta situación pronto”.