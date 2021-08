“Ahora estoy aliviada, pero fue muy triste tener que pasar por algo así”

Daniel Eduardo Vitale, acusado por lesiones leves agravadas, amenazas, daño y desobediencia, fue condenado a en las últimas horas a dos años y medio de prisión de ejecución condicional. Además deberá mantener reglas de conducta y someterse, entre otras medidas, a tratamiento psicológico.

Mariana fue una de sus víctimas y hoy quiso hablar con el equipo del programa “Vive cada día”, por LA BRÚJULA 24. “Estoy muy aliviada, contenta por todo esto y sobre todo quiero agradecer al fiscal por el apoyo. Y también a mi abogado, el doctor Asad. Lo que yo viví en el 2019 fue un calvario, como comenté en aquella oportunidad cuando me entrevistaron, fue muy triste pasar por algo así”.

Además, recordó que “fueron perjudicados mis hijos y mucha gente que no tenía nada que ver con esto. Pero bueno, ahora se hizo justicia y estoy sumamente contenta por todo lo que se dio. En el caso mío estuvo varias veces en mi casa donde me tocaba el medidor de la luz, del gas. Hubo mucho acoso, estuvo siempre muy presente en el domicilio cuando no tenía que estar porque tenía una restricción”.

“Yo tuve que poner cámara de seguridad, incurrir en muchos gastos. El medidor me lo hizo retirar por una falsa denuncia. Y también le hizo lo mismo a mis testigos”, contó sobre el caso.

Y comentó que más allá de la condena, la tranquilidad no es total. “Él vive a unas quince cuadras de mi casa, pero lamentablemente dudo que vaya a hacer el tratamiento”.