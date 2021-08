"Cuando escuché los gritos de mi esposa reaccioné, pensé que había explotado algo"

Julio Formiga es dueño de la casa del barrio Patagonia en la que un conocido empresario incrustó su camioneta, y dijo en LA BRÚJULA 24 que "es impresionante el daño que hizo".

Además, recordó: "Mi esposa estaba tomando un café, por suerte en ese momento vino adentro a buscar algo porque la podría haber quebrado o algo por la cantidad de escombros que volaron".

"Realmente fue una situación grave, porque cuando sentí el ruido me alarmé un poco, pero cuando empezaron los gritos de mi esposa reaccioné, se veía como humo, tierra y pensé que podría haber sido una explosión de gas o algo por el estilo. Cuando miraba la posición de la camioneta, entre dos árboles, no me podía imaginar por dónde se metió", comentó.

Y detalló: "Deben haber unos 12 metros de reja y pared volada, y otros 8 de paredón movido. Y toda la línea de arbustos los voló, es impresionante el daño que ha hecho".

Sobre el momento del siniestro, Formiga indicó "la camioneta quedó colgada en el paredón, la pileta está a unos 6 metros de ese lugar. No pudo entrar porque venía de costado al paredón, si venía de frente se metía hasta adentro. Por suerte venía golpeando de costado, fue terrible el golpe que ha dado".

"Fui y le pedí al señor que parara el motor porque salía mucho humo, estaba roto el radiador, pero estaba duro, no decía nada, como en shock. Después llegó la policía y lo bajaron, pero no participé de nada de eso", aseveró el damnificado.