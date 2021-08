"Dijo que no había tomado la pastilla y no recordaba nada"

José Luis Obechacka, titular de la seccional Primera de Policía, habló esta mañana con el equipo del programa "Bahía Hoy", que se emite por LA BRÚJULA 24, sobre el caso del empresario que terminó incrustándose con su camioneta dentro de una vivienda en el barrio Patagonia.

Se trata del incidente de tránsito ocurrido en horas de la tarde del domingo, sobre las calles Chequen y Caleu Caleu, que lo tuvo como protagonista a Jorge Carlos Carlavan (65), dueño de “Droguería Sur”. "Esto fue alrededor de las 14:30, nos avisan al 911 dando cuenta del accidente, en el que un vehículo se había llevado por delante un paredón", recordó el uniformado.

Y agregó: "Llegó el personal al lugar y se estableció la veracidad del llamado. El conductor estaba solo en el vehículo. En ese mismo momento se acercó una mujer y nos manifestó que se quiso ir a auxiliarlo y esta persona manipuló un arma y le apuntó, diciéndole que se retirara. No llegó a bajar la ventanilla, pero ella se asustó y se fue del lugar".

Comisario José Luis Obechacka

Respecto de Carvalan, dijo que "no se le veía ningún tipo de lesión, estaba como confundido adentro del habitáculo. En principio, el personal le pidió que bajara del rodado, aunque esta persona no le hizo caso y se resistió. Al final se lo aprehendió por el delito de amenazas y resistencia a la autoridad. Luego la gente de Tránsito le realizó el test de alcoholemia y el resultado fue negativo".

"A la tarde se acercó el abogado a la dependencia y manifestó que este hombre no había tomado la pastilla por la insulina y que no se acordaba de nada. Los daños fueron muy importantes tanto en el vehículo como en la propiedad, pero por suerte no salió nadie lastimado. Es evidente que iba a una alta velocidad, aparte es una camioneta más grande que el promedio", añadió.

"Fue un cuadro de hipoglucemia"

Por su parte, Luciano Redondas, abogado de Carvalan, también habló con este medio y señaló que "las únicas versiones que tenemos son las que trascendieron en los medios, porque él no recuerda absolutamente nada". "Aparentemente tuvo un episodio de hipoglucemia que le provocó una alteración en su estado de conciencia y le hizo perder el control del auto".

"Eso le provoca un estado de inconsciencia, que no llega a ser total, pero sí es suficiente como para que pierda el control del vehículo. Él vive a un par de cuadras de allí y estaba volviendo de almorzar en la casa de un familiar. Gracias a Dios no hay que lamentar heridos", aseveró.

Y además explicó que "el arma era un aire comprimido, no de fuego, que la tenía para tirarle a algún pájaro en su casa".