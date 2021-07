La doctora Gisela Ghigliani, que encabeza la lista de concejales del Frente de Todos presentada el pasado sábado, habló esta mañana con el periodista Germán Sasso, por LA BRÚJULA 24, y contó que la misma "viene a traducir todo lo trabajado en estos dos años, siendo que también me toca presidir el bloque en el Concejo Deliberante en estos momentos".

"La lista expresa la madurez de nuestra dirigencia, integrando a una mayoría amplia, y creo que se caminó en ese sentido. Tiene representación gremial, de movimientos sociales, compañeros y compañeras de mucha juventud, con todo lo que eso implica. Tiene mujeres muy interesantes, con perfiles definidos. La podés dar vuelta y es una lista muy interesante, quienes son suplentes son compañeros que todos los días vienen trabajando en el territorio", aseveró.

Y destacó las virtudes de sus compañeros. "Mariano Arzuaga es un dirigente de un club muy importante de la ciudad -El Nacional-, Romina Pires que ya ocupa una banca en estos momentos, Miguel Agüero de Municipales es el cuarto y lo respaldan los gremios. Luego Paula Echevarría, que también ocupa hoy un lugar en el Concejo, César García, un dirigente que viene trabajando mucho en los sectores más populares. La séptima es Marina Sol Cano, es consejera escolar, sigue Laureano Alimenti a cargo de Región Sanitaria y viene desarrollando la campaña de vacunación de forma muy eficiente. Novena está Micaela Tomassini, que también tiene un rol importante".

"Esto es un proyecto colectivo, aunque por supuesto existen las tensiones, porque esto es política. Hubo generosidad de la dirigencia y se pensó en poner a las personas que más aporten. Nosotros queremos que Bahía sea el centro productivo y social de la provincia, queremos otro tipo de ciudad". "Es un momento para trabajar con mucha responsabilidad, en un contexto difícil no solo por lo sanitario".

El lanzamiento de Lorenzo Natali. "Nunca reniego de las personas que se suman a trabajar políticamente, me parece valioso. De él no conozco nada en este terreno, puedo decir de Manes que viene con un discurso armado, eso sí que no me interesa ni me parece serio. Es un momento bisagra en muchas cuestiones y hay cuestiones graves en el país, que son heredadas de la gestión de Macri y en ese sentido tenemos que trabajar".

"Como dijeron el Presidente y Cristina, nosotros con aciertos y errores hemos venido gobernado, hay que hacerse cargo. En el Concejo lo mismo, habremos hecho cosas bien y otras no tanto. Esto exige un dinamismo permanente, de todos los días, de estar comprometido".

"En estos dos años hubo situaciones en las que no pudimos avanzar porque no tenemos los votos. Creo que hay que trabajar, ser idóneos y responsables, contextualizando que estamos en un momento serio y que no da para chicanas".

Susbielles 2023. "Yo vengo trabajando con Federico, él ha seguido manifestando sus intenciones. Ahora vamos a trabajar pensando en el 2021, para representar lo que nos pide la ciudadanía".