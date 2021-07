Conocé a Pablo, el bahiense que fue elegido por Lali en La Voz Argentina

La Voz Argentina, el programa que se emite por Telefe, es uno de los más populares en la actualidad, y no deja de sorprendernos noche a noche con los talentos que allí se presentan. Ese es el caso de Pablo Hernán Gravina, un bahiense de 28 años, que la rompió con un clásico del rock internacional y fue elegido para integrar el equipo de la coach Laly Espósito.

Parado en el escenario, y con los nervios lógicos de las circunstancias, Pablo interpretó el tema Always de Von Jovi, y logró que una de las sillas gire.

“Te voy a hacer honesta, tuviste errores de afinación y estabas desacomodado”, comentó su devolución Lali luego de la presentación. “Hay algo en tu voz que necesito en mi equipo. Esta limpieza que tenes para cantar rock”.

“Quiero ver qué podemos hacer con tu voz que es muy bella. Hay que tener mucha valentía para estar acá, y yo sentí que hay mucho más atrás de lo que mostraste en esta presentación”.

Ya más tranquilo, luego de saberse adentro del equipo de Lali, Pablo habló con Marley: “No me di cuenta de si se había dado vuelta alguien. Yo estaba en lo mío. No me convenzo de lo que hice ahí en relación a lo que estaba planeado. Vine a aprender, y si puedo ser el que más aprenda de Lali, mejor”.