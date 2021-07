Parque Campaña del Desierto: "Roca no cumple con los requisitos para ser elegido como nombre"

Días atrás, el Municipio abrió a la comunidad bahiense la chance de elegir el nombre del macizo que actualmente se denomina Campaña del Desierto. El apellido que picó en punta fue el de Julio Argentino Roca, cuestión que claramente le llamó la atención a los funcionarios de Alsina 65.

Sin embargo, según aclaró esta tarde Pablo Bianco, Director de Espacios Públicos, el expresidente no cumple con los requisitos que se establecieron previamente entre las bases del concurso.

"Me sorprendí cuando vi que Roca era uno de los nombres elegidos, pero me quedé tranquilo cuando vi que no cumplía con los requisitos para ser elegido. De todos modos, esto debería llevar a preguntarnos por qué los bahienses optamos por ese nombre", reflexionó Bianco en comunicación con el programa "En Buenas Manos" de LA BRÚJULA 24.

Las condiciones que se habían establecido a la hora de la selección eran las siguientes:

No está permitido el nombre de personas vivas o cuyo fallecimiento hubiera ocurrido dentro de los 10 años. Ni el nombre de personas que se hubiesen desempeñado en cargos públicos de cualquier tipo durante los gobiernos de facto.

No está permitido ninguna denominación que haga referencia a expresiones xenófobas, racistas, machistas o discriminatorias. Ni denominaciones contrarias a los valores democráticos, a la paz y los derechos humanos. O que signifiquen una reivindicación de hechos violentos o una ofensa a cualquier persona o grupo de personas.

No está permitido las denominaciones que conlleven connotaciones político partidarias, religiosas, sectoriales, y/o que excluyan a sectores de la sociedad.

Justamente esta última regla sería la que marginaría a Roca de las posibilidades de ser elegido. Además, y tal cual adelantó la sección Bahía Indiscreta, el perfil de la mayoría de quienes habían optado por este personaje indicaba que no eran bahienses. Por lo que parece, hubo una especie de “movida” nacional de algún grupo que se ve reflejado con cierta ideología.

Hasta el lunes 12 hay tiempo para comentar. Luego se verá qué cinco opciones quedan, y cuál será la elección final.

Mientras tanto, se continuarán con los trabajos de arbolado. "Mañana plantamos 100 árboles más y en breve terminaremos con todo el Parque. Serán 500 en total. Lo que se está realizando ahora es mejorar las instalaciones, siempre respetando los espacios que ya existen", finalizó Bianco.