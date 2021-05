La columna de la Ubfal: levantan Corte y Confección para "hacerle lugar" a Laurita Fernández

La columna de Laura Ubfal, columnista capitalina de espectáculos de LA BRÚJULA 24, expuso las principales novedades del mundo de la farándula en el programa "Vive Cada Día", en una noche en la que el regreso de Ángel De Brito al jurado le dio un gran rédito al rating de La Academia de Marcelo Tinelli que se ubicó en algo más de 12 puntos, donde hubo imitaciones y se produjo la eliminación de "Cucho" Parisi, cantante de Los Auténticos Decadentes.

Aquí, un resumen de los principales temas

"Finalmente no habrá lugar para todos en la tarde y Corte y Confección termina en la pantalla de El Trece el próximo viernes 11 de junio. Así lo informó la propia conductora del reality, Andrea Politti, que no respondió a las expectativas y dejará su lugar a El club de las divorciadas que conducirá Laurita Fernandez desde el 14 de junio. El canal no quería sacarle media hora a Darío Barassi y su “100 argentinos dicen” que le da muy buenos resultados y ahora, a las 16 horas irá entonces el talk show de Kuarzo. No perderá tampoco espacio El gran premio de la cocina con Carina Zampini y seguirá de 18.30 a 20 Guido Kazcka con Bienvenidos a bordo, todavía con dos misiones hasta que llegue la ficción de Polka al prime time. Corte y Confección tuvo su primera edición en enero del 2019 y luego varió a su edición de famosos donde pasó como debut y despedida Nora Cárpena y donde participaron, entre otros, Anibal Pachano, Adriana Salgueiro, Fernanda Callejon, Barbie Velez, el Tucu López, Pachu Peña, Mario Guerci y Miriam Lanzoni".

"Será un sábado caliente y seguramente la TV abierta busca atraer a la audiencia con sus propuestas. Ya el sábado pasado Juana Viale anticipó que tendrá una cena a solas con el expresidente Mauricio Macri, una opción perfecta para su audiencia y en la vereda de enfrente, la producción de Andy Kusnetzoff convocó cinco invitados fuertes para competir. En PH, podemos hablar estará Carmen Barbieri luego de su difícil trance personal de salud y de su paso por MasterChef Celebrity 2. Junto a ella, dos humoristas que son figuras de Telefe: Roberto Moldavsky, compañero de los domingos de Lizy Tagliani en Trato Hecho y Campi, el genial imitador de todos los invitados al programa de Flor Peña. Sumará en el “punto de encuentro” Juanse, la revelación del reality de cocina y también fue convocada Sofía Zámolo".

El ex presidente Mauricio Macri estará en un exclusivo mano a mano con Juana Viale. ¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/D1gO0duDIL — eltrece (@eltreceoficial) May 28, 2021

"En el mediodía de este jueves en Italia, se casaron Giovanni Simeone y Giulia Coppini, él de 25 y ella de 28, tras una relación de varios años que convocó a toda la familia en su boda. El DT del Atlético de Madrid, Cholo Simeone, llegó a la ceremonia con su mujer, Carla Pereyra y sus dos nenas, y festejaron con sus otros hijos, Gianluca y Giuliano. Al estilo de Wanda Icardi, Giulia es una figura pública en Italia, empezó estudiando biología, pero se inclinó hacia lo mediático y hoy trabaja en la tv de ese país comentando fútbol. A la que no se ve en las imágenes es a Carolina Baldini, madre de los hijos varones del Cholo, en una ceremonia donde todos respetaron el estricto dress code en blanco. La actual mujer de Gio, que es delantero del Cagliari Calcio, conoció Buenos Aires y recuerda sus plazas y parques y sus medialunas".