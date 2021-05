Le robaron 80 mil pesos, reconoció al ladrón por las cámaras y recuperó el dinero

Una vecina de Coronel Pringles fue víctima de un cuantioso robo en su vivienda, pero gracias a las cámaras de seguridad logró reconocer al ladrón, lo convenció para que le devuelva la plata, y finalmente lo detuvieron.

Tal como informó el portal El Orden de Pringles, el hecho ocurrió el jueves, cuando la enfermera Mara Barrotti llegó a su casa y comprobó que le habían sustraído la caja fuerte donde tenía unos 80 mil pesos ahorrados para una operación.

"Me encontré con basura arriba de la cama, una bolsa de consorcio, no entendía nada. Miré la ventana y estaba abierta, después me fijé si estaba la caja fuerte y se la habían llevado" contó.

"Mirando las cámaras vi que esta persona estuvo mucho tiempo, entró a las 9 y salió 10 menos cuarto. Estaría intentando abrir la caja o revisando todo, se ve que ha querido abrirla o buscaba la llave", indicó. Tras comprobar la identidad del sujeto, porque lo conocía (le había dado trabajos), luego realizó la correspondiente denuncia.

"Lo llamé porque lo conozco. Le dije: si no me devolvés el dinero, voy a la comisaría y te denuncio. Él en principio me lo negaba, así que le di plazo hasta las 10 y media de la mañana y después me dijo que ya estaba recuperando la plata, que la había usado en parte para que le arreglen el auto".

Fue así que el delincuente se movilizó hasta la casa de la victima para devolver lo robado, y fue en ese momento que lo interceptó la policía y lo detuvieron.

"Sentí mucha pena, mucha tristeza por esta persona, me dio lastima. Hasta le pedí disculpas por denunciarlo" dijo Barrotti afectada por conocer a quien le había robado en su propia casa.

Al parecer, el delincuente tendría antecedentes. Por otra parte, la vecina pringlense agradeció a la Policía que ayudó a resolver este delito.