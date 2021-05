"No fue un accidente, me pegaron un tiro", dijo el ladrón herido en los testículos

Ramón Darío Leguizamón, el ladrón de 26 años que fue hallado en el patio de una casa con los testículos lastimados, afirmó que no se trató de un hecho accidental. "Me pegaron un tiro", dijo.

Cabe recordar que en las primeras horas de hoy, un vecino de White encontró a Leguizamón en el patio de su vivienda, ubicada en Daniel de Solier al 3900, a los gritos y con manchas de sangre en la zona de la entrepierna.

Cuando llegó la policía al lugar, lo detuvieron por violación de domicilio, aunque rápidamente fue trasladado al Hospital Municipal para que le practicaran las curaciones correspondientes.

Una vez en el centro asistencial, Leguizamón refirió que no se había cortado -como trascendió en un primer momento- al caer por un paredón. "No fue un accidente, me pegaron un tiro", sostuvo. De todos modos, los uniformados no encontraron ningún arma de fuego en las inmediaciones ni confirmaron la intervención de terceros.

Por otra parte, según pudo averiguar LA BRÚJULA 24, por estas horas Leguizamón está a la espera de ser atendido por un urólogo, que será quien defina el tratamiento que necesita. Es probable que deba ser sometido a una operación.

A su turno, en el programa "Vive Cada Día", el titular de la seccional Tercera, comisario Hernán Taccari, explicó: "En el interior del patio vimos fierros, chapas y alambres. No sabemos si se enganchó con eso, se están realizando las pericias correspondientes".