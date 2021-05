El homenaje de un bahiense a Bob Marley a 40 años de su muerte

Hace 40 años Bob Marley falleció y su legado comenzaría a recorrer generaciones. Su música y lo que hizo con ella son marcas que lo mantienen vigente, asegura Fabián Molina, referente de la movida reggae en Bahía Blanca e integrante de la banda Verde Vibración.

"Bob Marley es súper importante más allá del legado musical, la forma en cómo usó su música", dijo en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

Molina comentó que cuando Marley nació Jamaica era todavía colonia británica y que por se hijo de una madre negra y un padre blanco, fue víctima de discriminación, al punto de que lo llamaban "el blanquito".

"Ser músico era una de las posibilidades que tenía para no trabajar en los campos de azúcar y algodón. Empieza a estudiar música y conoce a Bunny Wailer y Peter Tosh y ellos, gracias a su baterista, en un momento se hacen rastas (la religión) y allí cambia su música se llena de un mensaje religioso", relata Molina.

Desde el punto de vista musical Molina considera que hay tres discos con los cuales se puede comenzar a escuchar a Marley: Legend, Catch a Fire y Live! En tanto, su canción para una velada ideas es Could You Be Loved?

En cuanto a su producción de reggae, Molina recomienda escuchar todo el disco de Verde Vibración, que está disponible en YouTube. Destaca las canciones Lluvia y Huellas.