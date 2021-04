Harfield: "Necesitan ruido mediático porque se viene el cierre de listas"

El presidente de Bahía Transporte Sapem, Federico Harfield, salió al cruce de las acusaciones realizadas por el concejal del Frente de Todos, Walter Larrea, quien afirma que las 17 unidades vendidas a la empresa San Gabriel fueron virtualmente "regaladas" y lo atribuyó a cuestiones vinculadas con las próximas elecciones: "Necesitan ruido mediático porque se viene el cierre de listas".

"En las reuniones de directorio Larrea está presente y no expresa lo mismo que en las redes sociales, es algo que me sorprende cada vez menos. Él tiene las explicaciones, las cuales fueron entregadas en la reunión de directorio de marzo. Los colectivos están con una tasación oficial de la empresa Colcar, que es la misma que Larrea presenta en una factura proforma. Está escaneada con una aplicación de celular y no está firmada por nadie", sostuvo Harfield, en su charla con el periodista Germán Sasso, añadiendo que "el nombre de a quién estaba dirigida está borrado con un corrector, algo que para un documento público de este tipo me parece poco serio".

2) en 2019 el Dr Larrea aprobó la entrega de 2 colectivos usados (de similares características y antigüedad - en su momento-) para la compra de 2 0km, por un valor en dólares 15% menor (tal cual consta en acta de directorio que se acompaña). RARO, no? pic.twitter.com/vzkJF6W7iY — Federico Harfield (@FedeHarfield) April 1, 2021

Y amplió la explicación: "Lo más sensato de la documentación es el valor del colectivo. Pero tenemos que hacer algunas consideraciones. Se trata del valor de venta de una concesionaria y no el de compra. El sentido común indica que las concesionarias no compran el vehículo al mismo valor que lo venden. Además, el precio es con el IVA incluido, por lo tanto si se lo descontamos, el valor es más bajo. Y esta es una cotización genérica, no habla de un vehículo específico o en particular, por lo tanto cuando uno analiza el estado de la unidad usada puede subir o bajar su costo".

"Claramente, en el caso de Bahía Transporte ya estaban amortizados por la empresa porque tenían más de nueve años y se hizo una tasación oficial pedida en Colcar, vendiéndose 17 micros. A esto hay que sumarle que estamos en una pandemia donde las empresas de transporte se achican. Esto ocurre mundialmente. Las personas no usan el transporte público. Hoy, hay un 55% menos de usuarios respecto a marzo de 2019", argumentó en otro segmento de la entrevista radial.

5) algunos hablan de política berreta y creo que esto es política berreta... En lugar de solicitar la información donde corresponde (directorio) lo hace por Twitter y en gira artística por todos los medios. Igual no sorprende, el oportunismo es característico del @FrenteDeTodos — Federico Harfield (@FedeHarfield) April 1, 2021

Luego, Harfield resaltó que "en un momento en el cual ninguna empresa de transporte compra colectivos, ni cero kilómetros y menos aún usados, lo que Bahía Transporte hizo fue ante la comunicación del municipio de que nos retiraba el permiso precario y se lo entregaba a otra empresa no se iba a quedar con una superpoblación de personal y de micros. Se vendieron al valor del mercado, en un contexto como el actual y en el estado en el que las unidades estaban".

"Y a una empresa como San Gabriel que, además, adquirió seis colectivos cero kilómetro, sin necesidad de comprarnos a nosotros. Hicimos una negociación para resguardar el patrimonio de Sapem. Uno, para vender su vehículo, tiene que ponerlo en contexto. Era mejor esto que no venderlos y la transacción se hizo al valor del mercado", aseveró el presidente de BTS.

Consultado respecto al valor de un colectivo nuevo, confirmó que el precio asciende a cerca de 10 millones de pesos: "Tienen otra tecnología, caja automática y aire acondicionado. Algunas de las unidades que le vendimos a Chucariello estaban en mejor estado que otras y eso es algo que Larrea tiene en el informe técnico que entregamos oportunamente. En esta pandemia tuvimos muchos micros sin rodar hizo que se vengan abajo en cuanto a cuestiones mecánicas".

"Hace dos años Bahía Transporte compró dos unidades cero kilómetro y se hizo entrega de un par de colectivos usados que fueron cotizados en dólares a un precio más bajo que estos. Y en ese momento, Larrea votó a favor siendo parte del directorio. Esto demuestra que su postura es un oportunismo político, sabiendo que estamos a muy poco tiempo del cierre de listas y el ruido mediático le sirve. No soy político, no fui elegido por el pueblo", alzó su voz.

Por último, Harfield disparó: "Trabajo en una empresa de transporte hace 12 años y que una persona me venga a cuestionar sin tener conocimientos y lo haga desde el oportunismo político, me pone mal en términos personales porque Larrea es alguien que sabe que me puede pedir lo que necesite cada vez que me llama por teléfono o nos reunimos en el directorio. Que se pelee con un político, no conmigo".