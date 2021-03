Estafa en redes: permutó su moto por una bicicleta, pero luego descubrió que era robada

El comercio a través de las redes sociales ha crecido de manera desmesurada en los últimos tiempos y con él, también se han incrementado considerablemente la cantidad de estafas.

El hijo de Viviana Donnay, una vecina del barrio Thompson, cayó en una de estas trampas. Inocentemente y confiando en la buena fe de un supuesto comprador, permutó su moto marca Garelli por una bicicleta que, al poco tiempo, fue denunciada como robada.

Donnay debió devolver la bicicleta, por lo que ahora su hijo se quedó sin ningún tipo de movilidad y obviamente, sin el dinero suficiente como para poder volver a adquirir una.

"Le mandamos mensajes al comprador y hasta fuimos a la casa. Los hermanos dijeron que no lo conocían y los vecinos lo defienden. Llegó la policía, los vecinos empezaron a gritar y luego desaparecieron todos", contó Viviana en comunicación con el móvil de LA BRÚJULA 24, durante el programa Nunca es Tarde.

Viviana aseguró que la persona que realizó la transacción con su hijo se hace llamar Joan Olmedo Torres y luego explicó los motivos por los cuáles no pudo realizar la correspondiente denuncia.

"Hicimos la denuncia en la comisaría Sexta, pero me dijeron que como él no es titular de esa moto, no pueden tomarle la denuncia", agregó.