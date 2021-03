La columna de la Ubfal: detalles del conflicto entre Luli Salazar y Redrado

Laura Ubfal, periodista de espectáculos que diariamente desembarca en LA BRÚJULA 24, realizó su columna con todas las novedades de la farándula, noticias de la televisión argentina que está más caliente que nunca.

Luciana Salazar aceptó hablar con Mariano Iúdica en "Polémica en el Bar", programa donde fue parte de la famosa mesa televisiva y hablando por teléfono aclaró sobre los hechos del fin de semana relacionados a Martín Redrado que “a mí me pone siempre en el lugar de la loca, la mentirosa y me parece horroroso que el hijo se meta y que el padre lo permita, Es siniestro todo”. Luli explicó su indignación porque “jugar con los sentimientos de los chicos es algo siniestro, yo siempre dije que no es el papá biológico de Matilda, pero mi hija pregunta por él” y una vez más explicó que “él fue partícipe del nacimiento de Matilda, el hizo posible que Matilda llegue a este mundo porque él me ayudó económicamente”. Sobre su último viaje a Miami invitada por Redrado afirmó que “después de dos años y medio de no haber estado con él, el amor se construye de nuevo, pero aposté como una última vez a creer en él y me defraudó”.

En paralelo, Mientras el doctor Fernando Burlando, hablaba con los medios sobre el supuesto hostigamiento de Luciana Salazar contra su cliente, Martín Redrado, que busca ponerle una cautelar para que no pueda nombrarlo y habla de medidas judiciales porque parece querer endilgarle una relación con la pequeña Matilda; Barby Franco, pareja del abogado, opinó en “Pampita Online” y le puso los puntos al economista: "Él es el que no pone huevos", una hermosa definición.

La ex pareja de Diego Armando Maradona volvió a “Polémica en el Bar” para despedirse del equipo porque “quiero hacer mi carrera sin hablar de Diego” dijo y contó que estudiará periodismo, para desarrollar la profesión en el ámbito deportivo. Oliva está trabajando en Radio Mitre y en C5N.

Masterchef Celebrity fue lo más visto del día con 16,7 puntos. Pampita Online, su ciclo de Net TV, y lo hizo a lo grande y con pancita: midió 0,4. A Edith Hermida, la panelista de Bendita que debutó con su programa propio ayer por la tarde le sentaron bien los 2,5 puntos de promedio, por debajo de Cortá por Lozano y 100 argentinos dicen, pero superó a Intrusos cuando estuvieron en competencia directa.