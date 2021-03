Es ciego, se fracturó al bajar de un colectivo y ahora no puede trabajar

Juan Kriger es no vidente y hace más de 35 años vende bolsas y todo tipo de productos en las calles de Bahía Blanca. La semana pasada se bajó del colectivo cuando volvía a su casa, pero se tropezó y terminó sufriendo una fractura en una pierna.

Esta mañana, en diálogo con el móvil de LA BRÚJULA 24, el hombre contó que estuvo esperando la ambulancia más de una hora. Pero ahora no puede trabajar, está postrado en la cama tratando de recuperarse. Y a pesar de todo, no baja los brazos.

"Estoy emocionado, es la primera vez que me ocurre una cosa así. Venía de trabajar, Me bajé del colectivo y me encontré con una rama en el cordón, me quebré la tibia. Enseguida la gente me vino a auxiliar, me trajeron agua y una toalla, pero la ambulancia tardó casi una hora para llevarme al hospital", remarcó.

Y agregó: "Son cosas que pasan. Me caí muchas veces, pero es la primera vez que tengo una quebradura en mis 68 años. Ahora mi señor y mi hijo están con un emprendimiento de venta de pizzas y vamos rebuscándola con eso. Yo no pienso salir más a caminar, capaz que voy a sentarme en la puerta de la Cooperativa a vender medias, bolsitas y ese tipo de cosas".

"Igual creo que la saqué barata porque podría haberme pasado algo peor, por ejemplo con la columna. Fue muy doloroso, eso sí", sintetizó.