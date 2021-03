Alerta por un degenerado que manosea mujeres en el barrio Universitario

Un episodio sumamente desagradable y que la llenó de temor y angustia fue el que le tocó vivir esta mañana a Carolina Flores mientras circulaba tranquilamente con su bicicleta por el barrio Universitario. Alrededor de las 9:30, en la esquina de 12 de octubre y 19 de Mayo, un hombre que circulaba a bordo de una moto 110cc, se detuvo a su lado y aprovechando una distracción mientras aguardaba por la señal verde del semáforo, la manoseó en su entrepierna.

Mientras Carolina intentaba salir de su asombro y sin mediar palabra, el depravado escapó raudamente, pese a que el semáforo aún permanecía con su luz en rojo.

"Iba circulando con mi bicicleta y paro en el semáforo. Sobre mi derecha se ubica un hombre y mientras yo estaba distraída, esta persona me toca en la zona de la entrepierna. Enseguida atiné a tirarle un manotazo, pero igual se escapó", comentó esta tarde Carolina, en diálogo con el móvil de LA BRÚJULA 24, durante el programa Nunca es Tarde.

Carolina recordó que se trataba de una moto negra 110 y que este hombre llevaba un casco negro, buzo azul y un pantalón gris claro. Sin embargo, en medio de la confusión, no llegó a tomar el número de patente de la moto. Además, y lamentablemente, en el lugar no hay cámaras del Centro Único de Monitoreo.

"No hice la denuncia, porque no creo que tenga muchas respuestas. Me pareció una pérdida de tiempo. Creo que es más útil realizar publicaciones en las redes sociales, que de alguna manera se viraliza y que sirve para que nos cuidemos entre nosotras", mencionó la joven agredida.

El caso de Carolina no sería el único, ya que a partir de su publicación, otras víctimas también contaron situaciones similares. "No se si se tratará de la misma persona, pero evidentemente es una acción que se repite en diferentes sectores de la ciudad".

"Está claro que no le importó nada. Atrás había un auto, pero este hombre evidentemente es un enfermo o estaba drogado. De hecho, para escaparse pasó el semáforo en rojo", completó.