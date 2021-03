Fernández confirmó la salida de Losardo del Ministerio de Justicia

El presidente Alberto Fernández confirmó que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, le "planteó su idea de dejar el cargo porque cree que el tiempo que viene necesita otra actitud", por lo que señaló que deberá encontrar un reemplazante para conducir esa cartera.

“Marcela me ha planteado la semana pasada -y ya lo había planteado desde antes-, que el tiempo que viene es un tiempo que necesita otra actitud, y más que otra actitud -porque el compromiso de Marcela es absoluto-, lo que creo es que Marcela, que es una persona que no viene de la política, está agobiada. Para alguien que no viene de la política, es desgastante”, dijo el Presidente en declaraciones a C5N.

“Lo que quiero es que siga trabajando conmigo, pero ella ya me ha manifestado su decisión y vamos a ver cómo lo ordenamos. También es cuestión de que consiga un reemplazante para ella”, continuó, para referirse a los diputados Martín Soria (PJ-Río Negro) y Ramiro Gutiérrez (Frente Renovador-Buenos Aires). “Vamos a ver, tenemos que tomar una decisión”, agregó.

Descartó que la salida de Losardo sea por pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "La discusión (que se plantea en los medios) fue que se va Marcela y entra un kirchnerista como Soria, pero hasta lo que yo recuerdo Soria siempre estuvo enfrentado a los Kirchner, hasta la última elección fue contra (el senador Martín) Doñate. No entiendo cómo funciona esto".

"Soy uno de los fundadores del kirchnerismo, lo acompañé a Néstor cuando éramos muy poquitos, y si 'kirchnerizar' es romper la voluntad del diálogo no cuenten conmigo, porque voy a seguir buscando el diálogo hasta el último día de mi gestión", remarcó.

Y agregó: "Lo que buscan es que Cristina y yo nos peleemos. Y lo que los atormenta es que tengamos una mirada común sobre lo que pasa en la justicia y los dos la tenemos, con una diferencia: ella tiene un padecimiento que yo no".

Fuente: Télam / La Nación