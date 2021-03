El exitoso Juan Ignacio "Pepe" Sánchez pasó por el Instagram Live de LA BRÚJULA 24 y dejó conceptos más que interesantes sobre cómo su paso por la universidad marcó un antes y un después en su vida.

Al respecto, el actual máximo dirigente de Bahía Basket aseguró que "la parte más importante de mi vida deportiva pasó por la universidad. Tiene poco glamour si lo comparas con el oro olímpico o con la NBA. Pero toda mi vida está ligada a ese paso por la universidad. Y de hecho lo que quiere replicar acá es eso, un lugar académico deportivo, donde el deporte sea más un medio que un fin, siempre entendiendo que el deporte es un medio".

Profundizando en esa idea "Pepe" no dudo en afirmar que "veo en el mundo del deporte mucha subestimación hacia la educación. Se piensa que el éxito deportivo alcanza, y yo te puedo decir que no es verdad. Hay mucho vacío en el día, hay mucho vacío en el post. El mundo del deporte genera un efecto burbuja, más si tiene talento, y cuando deja de jugar lo desechan porque vienen muchos atrás".

Sobre su ser metódico, Sánchez reconoció que "la evaluación la he hecho y encuentro momentos muy lejanos, diría desde mi niñez. Eso de ver el mundo, la vida, desde procesos. De adolescente seguro, y casi todas las cosas que hecho fueron de trazar un objetivo y de poner en marcha un proceso".

Trayendo a cuenta una intimidad, mencionó: "Hice un test psicológico hace unos días y concordaba con eso. Yo disfruto mucho más y me encanta mucho más desarrollar el camino. Yo disfruto ayudando a construir la carrera de un jugador".

Y plasmándolo en su vida, contó: "Me propuse jugar en los Estados Unidos a los 16 años en un mundo análogo, donde se me reían y me decían que no iba a poder. No tenía lógica al trazar una línea, ahora si lo haces como un proceso que se van encadenando las cosas sí tiene lógica. Y terminé jugando en la universidad y en la NBA. Cuando eso te da resultado, te da éxito, lo repetís como modo de vida".

