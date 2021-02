Habló el hijo de Lázaro Báez: "Con nuestra condena, la Justicia le mandó un mensaje al Gobierno"

Horas antes de encontrarse con su padre Lázaro Báez, su hijo, Leandro, condenado a cinco años de prisión en la causa de la ruta del dinero K, aseguró que con esta pena, "la Justicia le mandó un mensaje al Gobierno".

Hace un año y medio que Leandro Báez no ve a su padre y por eso, ahora espera con ansias el encuentro para "tomar unos mates". El hijo de Báez reconoce que si bien esperaba la condena, nunca pensó que en su caso iba a ser tan alta.

"Cuando se crea Austral Construcciones yo tenía 13 años. Lo de los millones es algo que la justicia está investigando, creo que la justicia mandó un mensaje al Gobierno", dijo, y agregó que tiene "fe" de que en la apelación disminuyan su pena.

"Nuestro alegato fue muy claro, no lo entendieron o no quisieron entenderlo, nosotros éramos beneficiarios de una cuenta, sí. Pero no hicimos transferencias ni uso de ese dinero", agregó, y dijo que el hecho de que la causa haya sido "tan mediática" ejerció una "presión" adicional con la cual "es difícil trabajar".

En la causa, conocida como "la ruta del dinero K", el empresario santacruceño Lázaro Báez fue condenado a la pena de 12 años de prisión por haber lavado alrededor de 55 millones de dólares provenientes de la corrupción.

El fallo, además, condenó a otras 22 personas, incluidos el hijo mayor de Báez, Martín, (a 9 años de prisión, como coautor), a Leandro (a 5 años), a Luciana (a 3 años, con cumplimiento en suspenso) y a Melina Báez (a 3 años, con cumplimiento en suspenso), ya que aparecen como beneficiarios finales de las cuentas en Suiza por las que circuló ese dinero, que fue blanqueado tras sucesivas operaciones en paraísos fiscales de América y Europa.

En la entrevista, Leandro contó que no espera que su padre le pida perdón, pero reconoció que le pidió que "aclare la situación" y que diga "qué es lo que hizo y lo que no hizo".

"No me gustó la declaración de Lázaro Báez, yo sé que él está grande y necesitaba un ayuda memoria, pero me hubiese gustado que sea espontáneo. Con relación a los hijos me gustaría que hubiese aclarado, porque no todos tenemos la misma relación" dijo, aunque luego reflexionó: "Lázaro no va a hablar, él se esta haciendo cargo. Mi papá es un tipo duro. Él no es de hacer ciertas cosas, como lo hicieron otros empresarios que hablaron".

"Néstor era su amigo, lo respetaba y se veían cada vez que podían. Con Cristina la relación no era la misma. Una sola vez compartí con ella un almuerzo, algo mediático", dijo y agregó que el día de la muerte de Néstor Kirchner, "fue una de las pocas veces" que lo vio llorar a su papá.

Para Leandro Báez la causa de vialidad es más importante que la de la ruta del dinero k. "La obra pública es mucho más grande que Lázaro Báez. Hay muchos más empresarios. En cada provincia hay un Lázaro Báez. Un Austral Construcciones en cada provincia", reflexionó.

(Fuente: La Nación)